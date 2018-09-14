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Во время III ВИК задержан член террористической организации

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- ВБ
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Органами ГКНБ Кыргызской Республики задержан гражданин КР "Х.И.", 1994 г.р. Операция проходила в рамках обеспечения безопасности III Всемирных игр кочевников и проводимых контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению попыток проникновения в КР членов международных террористических организаций (МТО), прибывающих с заданиями по осуществлению вербовочной деятельности с целью их вывода за пределы КР и пополнения бандформирований МТО ресурсной базой.

Установлено, что ранее завербованный член МТО длительное время находился на территории одной из стран СНГ, где занимался пропагандой и вербовкой рекрутов для отправки в зону вооруженного конфликта в Сирии.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/373454
Теги:
ГКНБ, Сирия, СНГ, терроризм, Кыргызстан
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