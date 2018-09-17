Органы ГКНБ задержали очередного участника террористической организации

Органами ГКНБ КР в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переброски граждан КР боевиками международных террористических организаций (МТО) в Сирию с целью пополнения их рядов новыми рекрутами, задержан гражданин КР "Б.Ш.", 1997 г.р.

Установлено, что задержанный на протяжении последних нескольких лет находился на территории одной из стран ближнего зарубежья, по указанию главарей МТО намеревался выехать для участия в боевых действиях на стороне бандформирования против правительственных сил Сирии.

По данному факту органами ГКНБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 27-226-4 ("Участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки") и 299-1 ("Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды"). Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.