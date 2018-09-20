Жээнбеков намерен встретиться с жителями Кеминского района

Сегодня, 20 сентября, президент Сооронбай Жээнбеков посетит Кеминский район Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках рабочей поездки Жээнбеков ознакомится с деятельностью предприятия, выпускающего монокристаллические слитки и пластины для рынка солнечной энергетики "Астра Солар Технолоджис" в поселке Орловка Кеминского района, а также встретится с местными жителями.

Отмечается, что с момента вступления в должность президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков уже побывал с рабочей поездкой в Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областях страны.