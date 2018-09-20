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Жээнбеков намерен встретиться с жителями Кеминского района

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- Оксана Гут
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Сегодня, 20 сентября, президент Сооронбай Жээнбеков посетит Кеминский район Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках рабочей поездки Жээнбеков ознакомится с деятельностью предприятия, выпускающего монокристаллические слитки и пластины для рынка солнечной энергетики "Астра Солар Технолоджис" в поселке Орловка Кеминского района, а также встретится с местными жителями.

Отмечается, что с момента вступления в должность президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков уже побывал с рабочей поездкой в Нарынской, Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областях страны.


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URL: https://www.vb.kg/373579
Теги:
Кеминский район, президент, Чуйская область, Сооронбай Жээнбеков
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