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Оставшиеся в Корее кыргызстанцы. Кто они?

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 1 октября, посольство Кыргызстана в Южной Корее распространило заявление, в котором сообщало, о двух кыргызстанцах, которые в июне приехали в Южную Корею для участия в международной выставке "Import Goods Fair" от Кыргызстана и остались там, нарушая миграционное законодательство.

В посольстве сообщили, что упомянутые граждане КР являлись сотрудниками "Ассоциации курортов" и поехали в Корею после рекомендации Министерства культуры, информации и туризма.

- Подобный шаг с их стороны вызывает негативное отношение и недоверие к государственным органам КР со стороны корейских властей, - говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство даже обратилось к госструктурам Кыргызстана с просьбой более тщательно выбирать делегатов для представления Кыргызстана за границей.

Представитель "Ассоциации курортов" Мирлан Усубалиев рассказал VB.KG, что в Корее остались два кыргызстанца Элгиз Рысалиев и Бекжан Мирбеков.

- Это молодые ребята. Обоим было около 30 лет. На выставке они представляли традиционные искусства и ремесла Кыргызстана. Один из них был художником, второй ремесленником. О том, что они остались в Корее я узнал только сегодня из СМИ. Будем выяснять в чем дело, - рассказал Усубалиев.

По его словам, ни Эльгиз, ни Бекжан не были сотрудниками Ассоциации, а являлись ее членами.

Мирлан Усубалиев подчеркнул, что расходы, связанные с участием в мероприятии, оплачивали сами участники.


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URL: https://www.vb.kg/373884
Теги:
Южная Корея, посольство, Кыргызстан
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