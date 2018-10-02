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Сооронбай Жээнбеков поздравил Терезу Мэй с днем рождения

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков накануне, 1 октября, поздравил Премьер-министра Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезу Мэй с днем рождения.

"Выражаю уверенность в том, что дружественные отношения между Кыргызской Республики и Соединённым королевством Великобритании и Северной Ирландии в дальнейшем будут укрепляться и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству на благо наших народов", - отмечается в поздравлении Главы государства.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков пожелал Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй крепкого здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.


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URL: https://www.vb.kg/373904
Теги:
Великобритания, праздник, президент, Кыргызстан, Тереза Мэй, Сооронбай Жээнбеков
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