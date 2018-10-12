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В Бишкеке пройдет день бесплатной правовой помощи всем желающим

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- ВБ
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Завтра, 13 октября, на территории бульвара Эркиндик, возле памятника Курманджан Датке с 11.00 до 17.00 пройдет фестиваль "Правовой Эркиндик" - день бесплатной юридической консультации всем гражданам без исключения.

В качестве консультантов выступят преподаватели, студенты Юридической клиники КГЮА, юридические фирмы и ассоциации. Партнеры мероприятия - Национальное общество красного полумесяца, Корпус мира, ООН, Энактус КГЮА.

Консультирование пройдет по вопросам гражданского, семейного, наследственного, жилищного, трудового и права социального обеспечения.

Горожан ожидает не только качественная юридическая помощь, но и благотворительная ярмарка, домашняя выпечка, конкурсы и подарки для детей, мастер классы по оказанию первой помощи и защиты от землетрясений, флэш-мобы и другие акции.

В целях повышения уровня правосознания, гражданской активности, демократизации и поддержки прав человека В 2 апреля 2017 года впервые был проведен фестиваль "Правовой Эркиндик". По результатам прошлого года в течение дня фестиваль охватил до 3 500 горожан.


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URL: https://www.vb.kg/374169
Теги:
правозащитники, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
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