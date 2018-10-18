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С учащимися медресе обсудили профилактику экстремизма и терроризма

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- ВБ
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Во исполнение распоряжения, подписанного начальником ГУВД Чуйской области полковником милиции С.Курманкуловым, 17 октября текущего года сотрудники СПЭНМ ГУВД Чуйской области провели профилактические мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, преступлений против личности и общества.

Так, 17 октября 2018 года состоялось встреча с обучающимися религиозного учреждения медресе под наименованием "Арашан", медресе "Абдулла Бин Аббас" в селе Арашан и в медресе "Аль Фарух" в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области.

В профилактическом мероприятии приняли участие: начальник СПНЭМ ГУВД Чуйской области майор милиции Жаныбек уулу У., сотрудники СПЭНМ ГУВД Чуйской области и более 200 учеников медресе. С учащимися обсудили проблему экстремизма и терроризма, пытались разобраться в причинах появления этих явлений и путях противостояния им.

В ходе беседы сотрудники СПЭНМ ГУВД Чуйской области уделили внимание росту экстремизма в молодёжной среде. Дали рекомендации при выявлении подобных случаев.

"Одним из ключевых факторов борьбы с экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы среди подрастающего поколения", - сказал начальник СПЭНМ ГУВД Чуйской области Жаныбек уулу У. Аналогичные мероприятия проводятся по всей территории Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/374327
Теги:
ГУВД, Чуйская область, экстремизм, терроризм, Кыргызстан
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