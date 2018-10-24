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Акылбек Жамангулов стал гендиректором "МегаКома" в день своего 30-летия

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- Бакыт Стамов
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Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жамангулов был назначен генеральным директором ЗАО "Альфа Телеком" (Мегаком). Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Айганыш Абдраева.

По ее словам, приказ о назначении депутата вышел сегодня.

- Прежний генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Базаркулов Азат Темирканович был освобожден от должности согласно поданному заявлению. Заместитель председателя Фонда Бекболот Алиев сегодня представил коллективу нового генерального директора, уточнила она.

Отметим, депутату ЖК от фракции "Республика-Ата Журт" Акылбеку Жамангулову сегодня исполнилось ровно 30 лет.


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URL: https://www.vb.kg/374492
Теги:
Альфа Телеком, Акылбек Жамангулов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мегаком
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