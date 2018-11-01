Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Электронная коммерция в Кыргызстане находится на этапе становления

104  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня,1 ноября 2018 года, в Бишкеке начала работу Международная конференция "Содействие экономическому процветанию и росту посредством электронного бизнеса и коммерции", организованная Министерством экономики КР совместно с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке.

Приветствуя участников Международной конференции, статс-секретарь Айдин Шаршеев отметил, что именно Кыргызская Република является сегодня площадкой для дискуссии и обмена мнениями на столь актуальную тему, в обсуждении которой участвуют более 100 экспертов, представляющих как государственный сектор, так и частный и академический сектора.

Особые слова благодарности выразил партнерам, Программному офису ОБСЕ в Бишкеке в лице г-на Посла за поддержку в организации и проведении данной конференции.

Подчеркнул, что в ходе двухдневных дискуссий необходимо обсудить роль правительства в создании и стимулировании благоприятных условий для электронного бизнеса и коммерции, поделиться передовым опытом в создании сильного и устойчивого электронного бизнеса и электронной коммерции, а также рассмотреть возможности усиления безопасности цифрового рынка.

Спикерами будут эксперты из зарубежных стран, которые имеют богатый опыт в этой сфере и готовы поделиться им в рамках данной конференции. Без всяких сомнений, участие в конференции будет интересным и полезным для всех участников, - сообщил А.Шаршеев.

Далее он информировал, что современная экономика немыслима без электронной коммерции. Постоянно разрастающаяся сфера охвата электронной коммерцией разнородных видов бизнеса и неуклонно растущие ее объемы становятся нормой жизни многих стран мира.

Что касается Кыргызстана, электронная коммерция находится на этапе становления.

Для создания базисной платформы для дальнейшего развития цифровых технологий в экономических/социальных транзакциях в стране реализуется государственная стратегия цифровой трансформации "Таза коом".

Сегодня мы работаем над созданием базисной платформы и создание концепта e-Governance путем перевода государственных услуг в цифровой формат и в режиме онлайн. Это станет отправной точкой развития в сторону цифрового общества и цифровой экономики.

Хорошее развитие в нашей стране получил сервис по оплате товаров и услуг электронными деньгами. За последние несколько лет на рынке появился ряд платежных систем, многие банки разрабатывают свои системы электронных денег.

Но в части развития электронной торговли мы отстаём от других стран. Наши потребители предпочитают использовать привычные торговые площадки. Одна из причин для развития интернет – коммерции, это недоверие к интернет-покупкам, отсутствие механизмов защиты прав потребителей, отсутствие должного уровня защиты данных. Критическим моментом также является и отсутствие эффективной и мобильной логистики.

Вместе с тем, в стране постоянно увеличивается количество интернет-площадок, занимающихся такой торговлей. С 10 октября 2018 года в КР запущена электронная торговая площадка - программное обеспечение для проведения электронных торгов. ЭТП была разработана с целью предоставления эффективных высокотехнологических методов ведения торговли посредством Интернет-соединения в режиме реального времени. ЭТП обеспечивает проведение нескольких видов торгов, в том числе и биржевых.

Интенсивно развивается и E-business, когда товаропроизводитель осуществляет свою предпринимательскую деятельность и продвигает свои товары и услуги через электронные торговые площадки, как на территории страны, так и за ее пределами, в основном через социальную коммерцию.

Для устранения пробелов в законодательстве в сфере регулирования электронной коммерции, министерством ведётся разработка проекта Закона КР "Об электронной коммерции в Кыргызской Республике" который в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение.

В целом для создания конкурентоспособной экономики нам необходимо составить продуманную стратегию продвижения и развития электронной коммерции. Мы ожидаем, что дискуссии, которые состоятся в ходе данной конференции, позволят нам сформировать видение необходимых действий для создания сильного и устойчивого электронного бизнеса и электронной коммерции.

В заключение, статс-секретарь Минэкономики КР пожелал от имени министра Олега Панкратова всем участникам конференции плодотворной работы. Выразил надежду, что конференция не просто позволит обменяться мнениями, но перерастет в дискуссию, полезную с практической точки зрения.

Следует отметить, в Конференции участвуют представители частного сектора, в основном IT компаний, банков и финансовых бизнес-институтов, частные предприниматели, академические круги и ряд крупных международных финансовых институтов и организаций, которые обсуждают проблемы, преимущества и потенциал цифровых рынков в Центральной Азии.

Тематические сессии конференции также сосредоточены на роли правительств стран ЦА в содействии и создании благоприятных условий для электронного бизнеса и электронной торговли посредством принятия соответствующих правовых мер и упрощения таможенных и налоговых процедур.

Также будут рассмотрены обсуждения по улучшению защиты данных и конфиденциальности на цифровых рынках. Это особо важно в свете повышенных рисков в области кибер-безопасности, ведь бизнес тоже может подвергаться кибератакам, утечкам данных, а конфиденциальность пользователей может оказаться под угрозой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374699
Теги:
Минэкономики, ОБСЕ, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  