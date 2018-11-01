Электронная коммерция в Кыргызстане находится на этапе становления

Сегодня,1 ноября 2018 года, в Бишкеке начала работу Международная конференция "Содействие экономическому процветанию и росту посредством электронного бизнеса и коммерции", организованная Министерством экономики КР совместно с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке.

Приветствуя участников Международной конференции, статс-секретарь Айдин Шаршеев отметил, что именно Кыргызская Република является сегодня площадкой для дискуссии и обмена мнениями на столь актуальную тему, в обсуждении которой участвуют более 100 экспертов, представляющих как государственный сектор, так и частный и академический сектора.

Особые слова благодарности выразил партнерам, Программному офису ОБСЕ в Бишкеке в лице г-на Посла за поддержку в организации и проведении данной конференции.

Подчеркнул, что в ходе двухдневных дискуссий необходимо обсудить роль правительства в создании и стимулировании благоприятных условий для электронного бизнеса и коммерции, поделиться передовым опытом в создании сильного и устойчивого электронного бизнеса и электронной коммерции, а также рассмотреть возможности усиления безопасности цифрового рынка.

Спикерами будут эксперты из зарубежных стран, которые имеют богатый опыт в этой сфере и готовы поделиться им в рамках данной конференции. Без всяких сомнений, участие в конференции будет интересным и полезным для всех участников, - сообщил А.Шаршеев.

Далее он информировал, что современная экономика немыслима без электронной коммерции. Постоянно разрастающаяся сфера охвата электронной коммерцией разнородных видов бизнеса и неуклонно растущие ее объемы становятся нормой жизни многих стран мира.

Что касается Кыргызстана, электронная коммерция находится на этапе становления.

Для создания базисной платформы для дальнейшего развития цифровых технологий в экономических/социальных транзакциях в стране реализуется государственная стратегия цифровой трансформации "Таза коом".

Сегодня мы работаем над созданием базисной платформы и создание концепта e-Governance путем перевода государственных услуг в цифровой формат и в режиме онлайн. Это станет отправной точкой развития в сторону цифрового общества и цифровой экономики.

Хорошее развитие в нашей стране получил сервис по оплате товаров и услуг электронными деньгами. За последние несколько лет на рынке появился ряд платежных систем, многие банки разрабатывают свои системы электронных денег.

Но в части развития электронной торговли мы отстаём от других стран. Наши потребители предпочитают использовать привычные торговые площадки. Одна из причин для развития интернет – коммерции, это недоверие к интернет-покупкам, отсутствие механизмов защиты прав потребителей, отсутствие должного уровня защиты данных. Критическим моментом также является и отсутствие эффективной и мобильной логистики.

Вместе с тем, в стране постоянно увеличивается количество интернет-площадок, занимающихся такой торговлей. С 10 октября 2018 года в КР запущена электронная торговая площадка - программное обеспечение для проведения электронных торгов. ЭТП была разработана с целью предоставления эффективных высокотехнологических методов ведения торговли посредством Интернет-соединения в режиме реального времени. ЭТП обеспечивает проведение нескольких видов торгов, в том числе и биржевых.

Интенсивно развивается и E-business, когда товаропроизводитель осуществляет свою предпринимательскую деятельность и продвигает свои товары и услуги через электронные торговые площадки, как на территории страны, так и за ее пределами, в основном через социальную коммерцию.

Для устранения пробелов в законодательстве в сфере регулирования электронной коммерции, министерством ведётся разработка проекта Закона КР "Об электронной коммерции в Кыргызской Республике" который в ближайшее время будет вынесен на общественное обсуждение.

В целом для создания конкурентоспособной экономики нам необходимо составить продуманную стратегию продвижения и развития электронной коммерции. Мы ожидаем, что дискуссии, которые состоятся в ходе данной конференции, позволят нам сформировать видение необходимых действий для создания сильного и устойчивого электронного бизнеса и электронной коммерции.

В заключение, статс-секретарь Минэкономики КР пожелал от имени министра Олега Панкратова всем участникам конференции плодотворной работы. Выразил надежду, что конференция не просто позволит обменяться мнениями, но перерастет в дискуссию, полезную с практической точки зрения.

Следует отметить, в Конференции участвуют представители частного сектора, в основном IT компаний, банков и финансовых бизнес-институтов, частные предприниматели, академические круги и ряд крупных международных финансовых институтов и организаций, которые обсуждают проблемы, преимущества и потенциал цифровых рынков в Центральной Азии.

Тематические сессии конференции также сосредоточены на роли правительств стран ЦА в содействии и создании благоприятных условий для электронного бизнеса и электронной торговли посредством принятия соответствующих правовых мер и упрощения таможенных и налоговых процедур.

Также будут рассмотрены обсуждения по улучшению защиты данных и конфиденциальности на цифровых рынках. Это особо важно в свете повышенных рисков в области кибер-безопасности, ведь бизнес тоже может подвергаться кибератакам, утечкам данных, а конфиденциальность пользователей может оказаться под угрозой.