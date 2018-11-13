Как приятель Камчы Кольбаева оказался в Комитете нацбезопасности?

Существуют этические нормы поведения сотрудников Комитета нацбезопасности и кодекс чести офицера спецслужб, которые не позволяют находиться в приятельских отношениях с кримавторитетами. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился экс-первый заместитель главы ГКНБ, генерал-майор Марат Иманкулов.

По его словам, даже бывший сотрудник спецслужб должен помнить об этом.

- Мне было удивительно, как офицер ГКНБ, пускай даже и бывший, может быть в таких близких отношениях с кримавторитетом, и даже стоять с ним рядом так вальяжно. Так не должно быть. Если даже его уволили по какому-то скандалу, то это не значит, что он должен податься в криминальные круги, - отметил он.

Вместе с тем Марат Муканович предположил, что политика прежнего руководства ГКНБ могла привести к таким последствиям.

- В свое время я ушел в отставку в знак протеста, что в 2010 году тогдашнее руководство ГКНБ стало набирать сотрудников буквально с улицы. Возможно, мы имеем дело с последствием этой непродуманной политики. С учетом этого я полагаю, что при устройстве в ГКНБ этого уволенного сотрудника были допущены грубейшие нарушения. То есть его практически не проверили досконально. Мне очень больно наблюдать подобную тенденцию в наших родных спецслужбах. Потому что это к хорошему никогда не приводит. Спецслужбы, как говорили раньше, это государево око. Я неоднократно повторял, что какое бы государство ни было, оно не сможет функционировать без спецорганов. Если есть нормально работающая спецслужба с нормальными сотрудниками, то в государстве не будет ни одного глобального потрясения. Так как все можно на ранних этапах локализовать, - добавил он.

В самой пресс-службе ГКНБ, куда редакция VB.KG обратилась, не стали комментировать фотографию своего бывшего сотрудника вместе с кримавторитетом.

- Этот человек был уволен с органов спецслужб, поэтому мы не вправе давать комментарии, - пояснили в Комитете нацбезопасности.

Напомним, ранее в интернет попала совместная фотография уволенного за пьяный дебош в бассейне сотрудника ГКНБ Ильяса Амангазиева и криматворитета Камчы Кольбаева.