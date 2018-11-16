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Миллионеров Кыргызстана призвали строить школы в регионах

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- Бакыт Стамов
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Политолог и лидер партии "Чон Казат" Максат Мамытканов предложил жителям села Кайынды-Булак Нарынской области, которым депутат Камчыбек Жолдошбаев подарил школу, присвоить учебному заведению имя матери мецената, как их землячке. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, поступок Камчыбека Жолдошбаева достоин уважения.

"Этой первый такого рода подарок от олигархов Нарынской области. Уважаемый Аскар Мааткабылович (Аскар Салымбеков - прим. ред.), поддержите новое веяние аналогичным подарком! И вообще, если все миллионеры всех областей сделают такие подарки, то вопросы с дефицитом школ можно легко закрыть. А сэкономленные деньги бюджета направить на повышение зарплат учителям. Причем всем этим школам надо дать имена матерей и отцов меценатов, ведь это самый лучший способ увековечивания памяти. Это не какой-то бюст Алиясбека!" - написал он на своей странице.

Отметим, ранее депутат Качмыбек Жолдошбаев в селе Кайынды-Булак Баетовского сельского округа Ак-Талинского района Нарынской области старое здании Автобазы, которое принадлежало ему, перестроил в школу и подарил ее местным жителям.


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URL: https://www.vb.kg/374894
Теги:
Алиясбек Алымкулов, Нарынская область, школа, Камчыбек Жолдошбаев, Жогорку Кенеш, Максат Мамытканов
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Комментарии
Месний .
16.11.2018, 11:31
Карма: +25
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 27
Минусов: 2
Комментариев: 27

Ну по своей специальности они нормально работать не умеют, так что пусть идут хоть школы строят, ну или лучше  пусть туалеты чистят.

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