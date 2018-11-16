Миллионеров Кыргызстана призвали строить школы в регионах

Политолог и лидер партии "Чон Казат" Максат Мамытканов предложил жителям села Кайынды-Булак Нарынской области, которым депутат Камчыбек Жолдошбаев подарил школу, присвоить учебному заведению имя матери мецената, как их землячке. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, поступок Камчыбека Жолдошбаева достоин уважения.

"Этой первый такого рода подарок от олигархов Нарынской области. Уважаемый Аскар Мааткабылович (Аскар Салымбеков - прим. ред.), поддержите новое веяние аналогичным подарком! И вообще, если все миллионеры всех областей сделают такие подарки, то вопросы с дефицитом школ можно легко закрыть. А сэкономленные деньги бюджета направить на повышение зарплат учителям. Причем всем этим школам надо дать имена матерей и отцов меценатов, ведь это самый лучший способ увековечивания памяти. Это не какой-то бюст Алиясбека!" - написал он на своей странице.

Отметим, ранее депутат Качмыбек Жолдошбаев в селе Кайынды-Булак Баетовского сельского округа Ак-Талинского района Нарынской области старое здании Автобазы, которое принадлежало ему, перестроил в школу и подарил ее местным жителям.