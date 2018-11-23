Задержан член ОПГ, подозреваемый в жестоком убийстве жителя Каракола

Милиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины в селе Жон-Булак. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он напоминает, 27 октября примерно в 8 часов утра в дежурную часть ОВД Жети-Огузского района поступило сообщение о том, что на окраине села Жон-Булак в арыке был обнаружен труп неизвестного. Следственно-оперативная группа районной милиции на месте установила, что смерть мужчины насильственная, так как на его теле обнаружены многочисленные побои. Его били деревянной дубиной по лицу так, что жертву невозможно было узнать. Дубинку нашли там же, на месте преступления, .

Вскоре была установлена личность убитого. Им оказался 32-летний житель Каракола А. Бактияр. Проживал в одном из микрорайонов Каракола вместе с гражданской супругой и работал с ней в маленьком магазине.

По данному факту следственной службой ОВД Жети-Огузского района было возбуждено уголовное дело по статье 97 (Убийство) УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками милиции было установлено лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Им оказался ранее судимый за совершение скотокрадства 32-летний житель Бишкека Т. Эрмек, состоящий на оперативном учете МВД КР как член организованной преступной группировки. После совершения преступления он скрылся с территории Иссык-Кульской области.

В целях установления места нахождения и задержания подозреваемого в совершении убийства был объявлен розыск, ориентированы ОВД соседних областей и города Бишкек. В результате непрекращающейся работы оперативные сотрудники УВД Иссык-Кульской области и ОВД Жети-Огузского района вышли на след подозреваемого и произвели его задержание в столице.

По словам задержанного Т. Эрмека, 26-октября ночью он приехал на своей автомашине "ВАЗ-2107" к дому убитого в город Каракол, встретив его около подъезда, пригласил к себе в автомашину, чтобы переговорить о имеющимся между ними долгами. Положительного разговора не получилось. И тогда он вывез Бактияра в село Жон-Булак, где забил до смерти деревянной дубиной.

После совершения убийства, Т. Эрмек вновь приехал на своей автомашине "ВАЗ-2107" в Каракол, где вызвал своего знакомого 25-летнего местного жителя С. Руслана. С ним он совершил угон автомашины убитого "Ниссан-Сефиро", которая стояла возле дома. После на угнанной автомашине совершили кражу теленка у местного жителя села Липенка Жети-Огузского района.

По последним двум фактам следственной службой ОВД Жети-Огузского также были возбуждены уголовные дела по статьям 172 (Неправомерное завладение автомобилем) и 165 (Скотокрадство) УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО города Каракол. В рамках возбужденных уголовных дел продолжаются следственные мероприятия.