О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации

31 октября Президентом России утверждена новая Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года, которая задаёт вектор дальнейших действий государства в сфере миграции.

Обновление миграционной политики России связано с рядом объективных причин.

В первую очередь 7 мая 2018 года главой государства был подписан указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. В нём ставится задача прорывного социально-экономического развития страны, а также указывается на необходимость увеличения численности населения.

Для достижения заявленной цели Правительством России утверждены (29 сентября 2018 г.) основные направления деятельности, которые предусматривают, в том числе поддержание положительного сальдо миграции с акцентом на высококачественный человеческий капитал.

Второй момент, повлиявший на корректировку миграционной политики, носит внешний фактор. Сегодня мы видим, что миграционная ситуация в мире и её характер меняется, стремительно растёт мобильность населения.

Из докладов ООН следует, что за 2005 – 2017 годы численность международных мигрантов в мире выросла со 190 до 258 млн. В последнем издании указывается, что ежегодно это число увеличивается на 5-6 млн. человек.

Справочно: имеются в виду доклады о международной миграции за 2006, 2010, 2015 и 2017 годы, опубликованные на официальном интернет-сайте (www.unpopulation.org).

Ежегодно в нашу страну приезжает около 17 миллионов человек. Сегодня в России насчитывается более 10 млн. иностранцев, из них около половины приехали на временные заработки, для учёбы или с другими частными целями на короткий срок.

Справочно: по состоянию на 1 ноября 2018 г. в России находилось 10,1 млн. иностранных граждан, в том числе 4 млн. с целью работы, 3,9 млн. с частной целью, 862 тыс. – с туристической целью, 400 тыс. – с целью учёбы. Большинство – граждане Украины (2 млн.), Узбекистана (2 млн.) и Таджикистана (1,1 млн.).

Президент России отмечал (31 марта 2016 года на заседании Совета Безопасности), что потенциальные угрозы и риски, связанные с неконтролируемой миграцией, криминальными и коррупционными проявлениями, а также недостаточным вниманием государства к проблемам адаптации и интеграции мигрантов, возрастают.

В этой связи сегодня Россия исходит из того, что правила и условия пребывания временных мигрантов должны отвечать интересам российского общества и не создавать предпосылок для появления террористических, экстремистских и других угроз. Кроме того, желание людей работать или получать образование в нашей стране должно быть увязано с неукоснительным соблюдением российских законов, пониманием правил поведения в нашей социальной среде, а также уважительным отношением к традициям и культурным ценностям населения России.

Концепция определяет приоритетным направлением создание благоприятных социально-экономических условий, а также простых правил переселения в Россию наших соотечественников и других русскоязычных граждан, способных быстро, легко, гармонично влиться в российское общество. Именно этих людей мы в первую очередь рассматриваем как наших будущих сограждан. Это основная идея новой Концепции миграционной политики, которая лейтмотивом проходит сквозь текст документа.

Такой подход в наибольшей мере будет способствовать желаемому демографическому, пространственному и экономическому развитию страны. Мы будем смещать акцент с временных трудовых мигрантов в сторону привлечения и обустройства на постоянное место жительства соотечественников.

В рамках выполнения поручений главы государства МВД России уже подготовлены изменения законодательства в части упрощения процесса натурализации. Также мы планируем всесторонне развивать Государственную программу переселения соотечественников.

Международное сотрудничество России в сфере миграции в рамках реализации новой Концепции и впредь будет осуществляться в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также с учётом принципов миграционной политики, обозначенных в Концепции.

В настоящее время мы вместе с заинтересованными ведомствами разрабатываем план мероприятий по реализации Концепции. Он будет содержать финансовые, правовые, организационные и другие меры, направленные на стимулирование и поддержку соотечественников, переселяющихся в Россию, совершенствование механизмов привлечения иностранных работников, предоставления убежища, противодействия незаконной миграции, а также борьбу с криминальными, коррупционными и иными негативными проявлениями в сфере миграции. Значительную роль также будет играть создание и внедрение комплексных программ адаптации для иностранных граждан, пребывающих в России.

О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы

Новая Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы представляет собой совокупность взглядов и фундаментальных подходов, поэтому она не содержит целевых показателей и конкретных мер, а только задаёт направления деятельности государства (конкретные мероприятия по реализации миграционной политики и целевые показатели будут содержаться в плане, который разрабатывается МВД России в настоящее время).

В Концепции сформулированы основные вызовы в сфере миграции: сохранение негативного тренда на внутренний отток населения из большинства восточных регионов страны; преобладающая доля низкоквалифицированных иностранных работников, привлекаемых российскими работодателями в отечественную экономику преимущественно в регионах европейской части России, а также приграничных территориях Сибири и Дальнего Востока; возрастание миграционной активности вблизи зоны интересов Российской Федерации, несущей в себе угрозы национальной безопасности Российской Федерации.

Цель миграционной политики – формирование миграционной ситуации, которая будет способствовать решению задач социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, повышения качества жизни населения Российской Федерации, обеспечения безопасности Российской Федерации, защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода.

В Концепции прямо указывается основной источник пополнения численности населения страны и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами – это естественное воспроизводство. Миграционная политика определена как вспомогательное средство для решения демографических и связанных с ними экономических проблем.

В этой связи в Концепции обозначены новые принципы, на которых должны основываться все принимаемые решения в сфере миграции:

а) комплексность решения задач миграционной политики с учётом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития Российской Федерации;

б) приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории;

в) учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации;

г) координация действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере миграции;

д) участие институтов гражданского общества институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

е) финансовая обеспеченность мер по реализации миграционной политики.

Концепция чётко разделяет меры, принимаемые российским государством, и их приоритетность в отношении двух разных категорий иностранных граждан, которые приезжают в Россию.

Одна категория – это соотечественники и другие русскоязычные граждане, которые намерены жить в России, способны быстро, легко и гармонично интегрироваться в российское общество. Концепция предписывает создание им максимально благоприятного режима для переселения в Россию и получения гражданства.

Другая категория –граждане, которые не связывают с нашей страной своё будущее, не желают или не готовы интегрироваться, однако рассматривают Россию как удобное место для работы, предпринимательства, обучения и реализации других своих законных интересов. С этими людьми Концепция делает акцент на их адаптацию к проживанию в российском обществе, а также на принятие со стороны государства мер для недопущения возникновения рисков, связанных с межнациональными конфликтами, дисбалансом на рынке труда, криминальными и другими негативными проявлениями.

Задачами миграционной политики являются:

а) совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих и обеспечивающих:

добровольное переселение в Российскую Федерацию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, а также иных лиц, которые способны успешно интегрироваться в российское общество;

въезд в Российскую Федерацию и пребывание на ее территории иностранных граждан, желающих развивать экономические, деловые, профессиональные, научные, культурные и иные связи, изучать язык, историю и культуру нашей страны, способных благодаря своей трудовой деятельности, знаниям и компетенциям содействовать экономическому, социальному и культурному развитию России;

б) создание условий для адаптации к правовым, социально- экономическим, культурным и иным условиям жизни в Российской Федерации иностранных граждан, испытывающих сложности в адаптации, обусловленные особенностями их культуры и привычного жизненного уклада, а также иными факторами;

в) создание благоприятного режима для свободного перемещения обучающихся, научных и педагогических работников в целях развития науки, профессионального образования, повышения уровня подготовки научных кадров и специалистов для отраслей экономики и сферы государственного управления Российской Федерации;

г) создание условий для снижения диспропорции в размещении населения и решения задач пространственного развития страны;

д) дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и коррупционных нарушений в сфере миграции, включая совершенствование мер ответственности за нарушение названного законодательства и законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

е) оказание в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и законодательством Российской Федерации помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на территории Российской Федерации.