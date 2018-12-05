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Под Бишкеком грузовик насмерть сбил ребенка (Осторожно, Видео 18+)

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- Екатерина Улитина
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Водитель грузовика насмерть сбил первоклассницу, которая возвращалась из школы. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Трагедия произошла на автодороге Бишкек-Кордай в селе Лененском.

- Девочка стояла на обочине рядом с остановкой. Проезжавший мимо грузовик сбил ее. Ребенок скончался на месте, - прокомментировали в УОБДД области.

Водитель, гражданин Казахстана, не стал скрываться с места ДТП. Он задержан. Его автомобиль так же зарегистрирован в Казахстане.

В настоящее время следователи устанавливают, что стало причиной автонаезда.


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URL: https://www.vb.kg/375287
Теги:
ДТП, Казахстан, погибшие, смертность, убийство, уголовная ответственность, Чуйская область, безопасность, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, погиб ребенок
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Комментарии
Читатель Вечерки
05.12.2018, 14:57

Очень жаль. Впрочем, я часто замечаю, что пассажиры на остановках, вместо того чтобы стоять на остановке - выходят на проезжую часть.

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