Под Бишкеком грузовик насмерть сбил ребенка (Осторожно, Видео 18+)

Водитель грузовика насмерть сбил первоклассницу, которая возвращалась из школы. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Трагедия произошла на автодороге Бишкек-Кордай в селе Лененском.

- Девочка стояла на обочине рядом с остановкой. Проезжавший мимо грузовик сбил ее. Ребенок скончался на месте, - прокомментировали в УОБДД области.

Водитель, гражданин Казахстана, не стал скрываться с места ДТП. Он задержан. Его автомобиль так же зарегистрирован в Казахстане.

В настоящее время следователи устанавливают, что стало причиной автонаезда.