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Арестован пресс-секретарь Леонида Маевского по делу своего шефа

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- Бакыт Стамов
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Пресс-секретарь предпринимателя Леонида Маевского Максим Букин арестован по делу своего босса. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники.

По данным СМИ, на сайте Тверского районного суда появилось решение от 17 ноября 2018 г. об удовлетворении ходатайства об аресте "Букина М.С.". Защита обвиняемого пыталась обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Справка: Максим Букин был известным ИТ-журналистом. Занимал пост научного редактора российского издания еженедельной газеты PC Week и редактора ее приложения Mobile. Также Букин писал на ИТ-тематику для большого числа изданий: "Компьютерра", "Инфобизнес", Byte, Russian Mobile, "Моби", 3Dnews, "Сети", "Банковские технологии", "Бизнес-журнал", "Независимая газета", журнал "Профиль", "Финансовая газета", "Мобильные системы" и др. Кроме того, Букин ранее вел собственный проект Telecompas.ru.

Пресс-секретарем Маевского Букин стал в 2011 году, когда тот был депутатом Госдумы.

Напомним, 16 ноября был арестован бывший депутат Госдумы Леонид Маевский. Его арестовали по подозрению в вымогательстве. Из материалов суда следует, что за "неразглашение порочащих сведений" он требовал 37,5 миллионов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/375695
Теги:
мошенничество, Россия, суд, Москва, уголовное дело, Леонид Маевский
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