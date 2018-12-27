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Президент: Судьи в сговоре с преступниками отбирают имущество граждан

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- ВБ
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Сегодня под председательством президента Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета по судебной реформе.

На повестке дня вопросы о ходе реализации Указа "О некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы" от 22 мая 2018 года и обсуждение проектов новых законов.

Отметим, с 1 января 2019 года в силу вступают 5 новых кодексов и 2 закона.

По словам Сооронбая Жээнбекова, успешное проведение судебно-правовой реформы будет зависеть от функционирования Единого реестра преступлений, цифровизации следственных кабинетов и залов судебных заседаний и других нововведений.

Глава государства рассчитывает, что таким образом вернется доверие народа к судебным органам. Жээнбеков отметил, что по его распоряжению создана экспертная рабочая группа по мониторингу судебно-правовой реформы. В рамках работы группы выяснилось, что правительство и парламент запаздывают в принятием отдельных актуальных законов.

На заседании президент также заявил, что "есть судьи, в сговоре с преступниками отбирающие имущество", пишет 24.kg. И граждане Кыргызстана жалуются Жээнбекову на судей Верховного суда.

"Вы же Верховный суд. Вы должны быть выше всех по справедливости и законности. Но знаю, что ваши судьи по нескольку раз без оснований отправляют решения судов назад. Некоторые процессы идут годами, и в конце концов виновных освобождают от наказания, так как все сроки прошли. Есть судьи, которые в сговоре с преступными группировками помогают отбирать имущество у инвесторов", цитирует президента издание.


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URL: https://www.vb.kg/375789
Теги:
Верховный суд, коррупция, президент, суд, судебная реформа, судья, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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