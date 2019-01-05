Очередное ДТП. Погибло трое мужчин и 19 бычков

Как сообщили VB.KG в УОБДД Нарынской области, на трассе по направлению в Токмок произошло ДТП, в результате которого погибло трое мужчин и еще трое пострадали. Грузовик перевозил бычков - из 21 19 животных также погибли.

Сообщается, что накануне, 4 января, на перевале Долон на 283 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 22-летний водитель грузовика "МАН" не справился с управлением. Грузовик выехал с полосы, пробил ограждение и слетел с трассы и перевернулся.

Погибшие - трое жителей села Жаны-Талап Ак-Талинского района - Н. уулу Н. (водитель), 1996 года рождения, Н.Р., 1971 года рождения, и Ш.У., 1989 года рождения.

Пострадавшие - жители села Жаны-Талап Б.М., 1969 года рождения, А.Т., 1989 года рождения, А. уулу Н., 1991 года рождения. С повреждениями различной тяжести они были госпитализированы в отделение хирургии Кочкорской районной больницы.

Предварительная причина произошедшего - техническая неисправность транспортного средства. Какая, и в результате чего она появилась - выявят экспертизы.