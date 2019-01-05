Погода
$ 69.84 - 69.94
€ 79.45 - 79.95

Очередное ДТП. Погибло трое мужчин и 19 бычков

4205  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщили VB.KG в УОБДД Нарынской области, на трассе по направлению в Токмок произошло ДТП, в результате которого погибло трое мужчин и еще трое пострадали. Грузовик перевозил бычков - из 21 19 животных также погибли.

Сообщается, что накануне, 4 января, на перевале Долон на 283 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 22-летний водитель грузовика "МАН" не справился с управлением. Грузовик выехал с полосы, пробил ограждение и слетел с трассы и перевернулся.

Погибшие - трое жителей села Жаны-Талап Ак-Талинского района - Н. уулу Н. (водитель), 1996 года рождения, Н.Р., 1971 года рождения, и Ш.У., 1989 года рождения.

Пострадавшие - жители села Жаны-Талап Б.М., 1969 года рождения, А.Т., 1989 года рождения, А. уулу Н., 1991 года рождения. С повреждениями различной тяжести они были госпитализированы в отделение хирургии Кочкорской районной больницы.

Предварительная причина произошедшего - техническая неисправность транспортного средства. Какая, и в результате чего она появилась - выявят экспертизы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375882
Теги:
ДТП, Нарынская область, погибшие, Кыргызстан, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  