В Кыргызстане стало больше диких животных и редких видов краснокнижных птиц

В Кыргызстане наблюдается увеличение численности диких животных и редких видов краснокнижных перелетных птиц на охраняемых природных территориях, сообщает пресс-служба ГАООСиЛХ.

Об этом свидетельствуют полученные свежие кадры с фотоловушек, установленных на территории природного парка "Алатай".

Фотоловушки были установлены в ноябре прошлого года для отслеживания и мониторинга учета диких животных в рамках реализации проекта ПРООН-ГЭФ по сохранению биоразнообразия на Западном Тянь-Шане.

По фотографиям видно, что на территории заповедника и природного парка практически обитают все виды редких диких птиц и животных.

Проводимая активная работа ГАООС и ЛХ по биоразнообразию и экосистем, направленная на сохранение популяции диких животных, в том числе снежного барса и редких диких птиц, дают свои плоды. Раньше было большим затруднением обнаружить диких животных и снежного барса. Если 15 лет назад снежный барс был на грани вымирания, то сегодня мы с гордостью можем говорить, что он вернулся.

Сотрудники ГАООС и ЛХ постоянно проводят разъяснительные работы с местными жителями, призывая их к бережному отношению окружающей среде, растительному и животному миру, а также ведут учет и наблюдение за увеличением или уменьшением тех или иных видов диких животных.

Общая площадь парка природного парка "Алатай" составляет 56 тыс. 826 га. Здесь можно встретить редких видов краснокнижных диких животных как: снежный барс, рысь, каменной куницы, медведя и др.

Кроме этого здесь зарегистрировано около 200 видов позвоночных животных, включая земноводных, рептилий, птиц и более 30 видов млекопитающих, а также более 260 видов растений, из которых 14 видов являются лечебными.

Ежегодно в Кыргызстан прилетают более 350 видов перелетных редких диких птиц.