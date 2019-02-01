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Что принесет Кыргызстану визит Сергея Лаврова и Владимира Путина?

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- Виктория Григоренко
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Визит президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан ожидается в конце марта этого года. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

- В целях продвижения кыргызско-российских отношений, союзничества и стратегического партнерства, укрепления дружбы и развития экономических проектов президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина осуществить государственный визит в Кыргызскую Республику. Сейчас сторонами вопрос прорабатывается, - отметил Сыдыков.

Предварять приезд Путина в нашу республику будет визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он посетит Кыргызстан 3-4 февраля 2019 года. Уточняется, главным вопросом повестки дня будет обсуждение предстоящего госвизита президента РФ.

- В рамках встречи с Лавровым состоится 21-е заседание кыргызско-российской Межправительственной комиссии, будет проведена 8-я кыргызско-российская Межрегиональная конференция с участием бизнес-сообщества КР и РФ. Ожидается участие 500 представителей бизнеса. Впервые в Кыргызстане будет проходить форум ректоров вузов Кыргызстана и России. По итогам форума будет подписан ряд Соглашений между высшими учебными заведениями двух стран, - подчеркнул Сыдыков.

В беседе с vb.kg политолог Марс Сариев пояснил визит главы МИД РФ и Владимира Путина желанием еще сильнее укрепить стратегическое сотрудничество.

- Сейчас складывается достаточно неоднозначная для России ситуация на мировой арене. Поэтому естественно, что российское руководство не хочет возникновения антироссийской риторики и "горячих точек" в Центральной Азии. К тому же, Москва намерена сохранить стабильность в отношениях со своим стратегическим партнером в лице Кыргызстана и заручиться его поддержкой. Следовательно, встреча в Бишкеке будет нацелена, прежде всего, на сближение двух стран, в том числе, в экономическом плане, - подчеркнул VB.KG Сариев.


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URL: https://www.vb.kg/376414
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, Сергей Лавров, кыргызско-российское сотрудничество, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Гражданин
01.02.2019, 16:46

Теперь когда россия в такой *опе даже кыргызстан для него на вес золота. Хотели с японцами экономику поднять но японцы сказали пока курилы не вернете никакого мирного договора и сотрудничества не будет как бумеранг вернулся с крыма. Еще сша хотят отключить интернет россии в этом или следующем году. Россия будет похожа на северную корею. У них тоже Даешь ракету и локальную сеть! А мы сотрудничмем с страной которая скоро развалится из за занавеса и коррупции как ссср. Опять на те ж грабли наступаем

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Вадим
01.02.2019, 17:27

Я так думаю, что будет торг. В последнее время наша страна сделала не очень приятные для Москвы шаги: сблизилась с Америкой, подписала Исламскую декларацию, не поддержала Россию по вопросу Крыма в ООН, отказалась от второй военной базы России на юге. Да и внутри страны усиливается противостояние Юга и Севера, что может привести к беспорядкам. Поэтому Лавров и Путин едут, чтоб расставить все точки.... Что конкретно сказать не могу, но думаю, что Жэенбекову сделают предложение, от которого он не откажется, если не захочет повторить судьбу другого южанина-"белорусса".

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