Что принесет Кыргызстану визит Сергея Лаврова и Владимира Путина?

Визит президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан ожидается в конце марта этого года. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

- В целях продвижения кыргызско-российских отношений, союзничества и стратегического партнерства, укрепления дружбы и развития экономических проектов президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина осуществить государственный визит в Кыргызскую Республику. Сейчас сторонами вопрос прорабатывается, - отметил Сыдыков.

Предварять приезд Путина в нашу республику будет визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он посетит Кыргызстан 3-4 февраля 2019 года. Уточняется, главным вопросом повестки дня будет обсуждение предстоящего госвизита президента РФ.

- В рамках встречи с Лавровым состоится 21-е заседание кыргызско-российской Межправительственной комиссии, будет проведена 8-я кыргызско-российская Межрегиональная конференция с участием бизнес-сообщества КР и РФ. Ожидается участие 500 представителей бизнеса. Впервые в Кыргызстане будет проходить форум ректоров вузов Кыргызстана и России. По итогам форума будет подписан ряд Соглашений между высшими учебными заведениями двух стран, - подчеркнул Сыдыков.

В беседе с vb.kg политолог Марс Сариев пояснил визит главы МИД РФ и Владимира Путина желанием еще сильнее укрепить стратегическое сотрудничество.

- Сейчас складывается достаточно неоднозначная для России ситуация на мировой арене. Поэтому естественно, что российское руководство не хочет возникновения антироссийской риторики и "горячих точек" в Центральной Азии. К тому же, Москва намерена сохранить стабильность в отношениях со своим стратегическим партнером в лице Кыргызстана и заручиться его поддержкой. Следовательно, встреча в Бишкеке будет нацелена, прежде всего, на сближение двух стран, в том числе, в экономическом плане, - подчеркнул VB.KG Сариев.