Специалисты НАТО будут обучать военных Кыргызстана?

В рамках программы НАТО "Образование за реформу и улучшение военного образования", 30-31 января 2019 года заместителем начальника Военного Института Вооруженных Сил Кыргызской Республики (ВИ ВС КР) имени героя Советского Союза генерал-лейтенанта К.Усенбекова полковником Урустамом Чойбековым была принята группа офицеров НАТО, сообщает Госкомитет по делам обороны Кыргызской Республики.

Встреча состоялась на базе Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики. На ней присутствовали подполковник Клаус Хюттержер, начальник отдела подготовки в области обороны и управления международными командами и командования, и вооруженных сил Германского командования, Свен Бернхард Гарейс, начальник отдела политики и безопасности НАТО в Брюсселе и Фельдбен Андрэ Селдрич, помощник военного атташе в РУз, а также ряд офицеров ВИ ВС КР и управления военного образования ГКДО КР.

В ходе совместной работы члены делегации ознакомились с организацией учебного процесса, учебно-материальной базой и задачами кафедр с последующим обсуждением в брифинг зале института по указанным вопросам.

По результатам обсуждения от представителей группы офицеров НАТО поступили предложения о совершенствовании методической подготовки преподавательского состава Военного института на базе военных учебных заведений стран-участниц НАТО и организации и проведении совместных семинаров с целью выработки решений по указанным вопросам как на территории Кыргызской Республики, так и на территории стран-участниц НАТО.

В завершение встречи делегация Северо-атлантического блока предложила начальнику Военного института ВС КР участвовать в работе ежегодной конференции начальников ВВУЗов, стран-участниц НАТО.

Справка vb.kg: НАТО - Североатлантический альянс - военно-политический союз ряда европейских и североамериканских стран, созданный в 1949 г. для отражения внешней агрессии.

На сегодняшний день членами НАТО являются 29 стран. Кыргызстан, как и Россия, являются членами Организации договора коллективной безопасности.