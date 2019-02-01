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Милиционера, подозреваемого в изнасиловании, отпустили под домашний арест

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- ВБ
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ГУВД Чуйской области: По факту изнасилования в Ыссык-Атинском районе сотрудниками милиции проводятся все необходимые досудебные производства.

В ОВД Ыссык-Атинского района с заявлением обратилась 28-летняя гр. Б.Т., жительница г.Бишкек, которая просила принять меры в отношении малознакомых парней, которые 27 января 2019 года около 04.00 часов возле БЧК в селе Новопокровка, применив физическую силу, изнасиловали ее.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) ОВД Ыссык-Атинского района в порядке ст.161 (изнасилование) УК Кыргызской Республики. Были назначены необходимые экспертизы.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками ОВД Ыссык-Атинского района был установлен один из участников данного деяния и задержан 36-летний гр.И.К., житель Чуйской области, который является сотрудником милиции, а именно помощником дежурной части ОВД Свердловского района в звании старшины милиции. Задержанный согласно ст.98 УПК Кыргызской Республики был водворён в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района.

31 января 2019 года следственной службой было внесено ходатайство перед прокурором Ыссык-Атинского района о проверке законности задержания подозреваемого а также об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Далее прокуратурой Ыссык-Атинского района было внесено ходатайство в суд, в последующем Ыссык-Атинским районным судом ходатайство было удовлетворено частично, и в отношении подозреваемого И.К. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В порядке информации также сообщаем, что в следственные органы со стороны потерпевшей стороны по сегодняшний день встреченного заявления не поступало.

По данному материалу досудебного производства продолжаются следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/376427
Теги:
изнасилование, Кыргызстан, следствие, МВД
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Комментарии
дионис
01.02.2019, 16:11

главное насильника под домашний арест, а подозреваемого в лоббировании в сизо гкнб. надо ли еще доказывать, что дела у команды экса политизированы. 

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мусорка
01.02.2019, 16:12

Вчера в этой статье  https://www.vb.kg/doc/376403_vymogatelstva_dtp_v_pianom_vide_mvd_bydet_jestochayshe_karat_sotrydnikov.html

представители ментовского хозяйства орали как они "ЖЕСТКО БОРЯТСЯ" с оборотнями в погонах, а сегодня появляется эта статья. Не удивлюсь если и ментов которые сбивали насмерть тоже уже освободили. Народ остынет их опять в должности восстановят. Куда смотрит президент? Такое ощущение что у нас его нет.

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Юрик
01.02.2019, 17:50

Освобождение милиционера, подозреваемого в тяжком преступлении, под домашний арест само по себе является преступлением. Он в силу своей профессии сможет влиять на ход следствия. Судью, вынесшую такое решение, в тюрьму!

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