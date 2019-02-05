Президент Жээнбеков подписал закон о госдотации в семеноводстве

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О государственной дотации в семеноводстве".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 декабря 2018 года.

Целью Закона "О государственной дотации в семеноводстве" является государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в обеспечении сортовым сертифицированным семенным материалом сельскохозяйственных культур и создание благоприятных условий семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики для производства и реализации сортовых сертифицированных семян приоритетных сельскохозяйственных культур через введение механизма государственной дотации.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования, сообщает пресс-служба аппарата президента КР.