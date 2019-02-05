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Президент Жээнбеков подписал закон о госдотации в семеноводстве

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О государственной дотации в семеноводстве".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 декабря 2018 года.

Целью Закона "О государственной дотации в семеноводстве" является государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в обеспечении сортовым сертифицированным семенным материалом сельскохозяйственных культур и создание благоприятных условий семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики для производства и реализации сортовых сертифицированных семян приоритетных сельскохозяйственных культур через введение механизма государственной дотации.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования, сообщает пресс-служба аппарата президента КР.


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URL: https://www.vb.kg/376557
Теги:
закон, президент, сельское хозяйство, стратегия развития, Кыргызстан, Минсельхоз, Сооронбай Жээнбеков
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