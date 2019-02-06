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Главе Минздрава Чолпонбаеву предложили уйти в отставку "по-хорошему"

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- Бакыт Стамов
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Депутат Рыскелди Момбеков в связи ситуацией с джипом посоветовал министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву уйти в отставку. С таким предложением парламентарий выступил сегодня на заседании парламента.

По словам народного избранника, ранее Дуйшенбек Зилалиев купил себе "Lexus" и после был снят с должности.

- Такая же ситуация повторилась с заместителем главы Минтранса. Жамшитбек Калилов подал в отставку. Не дожидаясь, пока президент поднимет этот вопрос, вам, Космосбек Сариевич, лучше подать в отставку, - сказал Момбеков.

Напомним, в декабре прошлого года Аида Исмаилова интересовалась, почему на деньги международной организации Минздрав купил внедорожник за 5,6 млн сомов, на котором теперь ездит министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Позже бывший медиа-консультант министерства здравоохранения Елена Баялинова написала в своем аккаунте в Facebook, что перед тем, как уйти из Минздрава, предложила министру сделать умный и благородный жест и передать автомобиль в районную больницу, но он, по ее словам, не прислушался к ее совету.


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URL: https://www.vb.kg/376586
Теги:
Минздрав, отставка, Рыскелди Момбеков, Кыргызстан, автомобили, Жогорку Кенеш, Космосбек Чолпонбаев, Елена Баялинова, Жамшитбек Калилов, Дуйшенбек Зилалиев
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Комментарии
На поясе ориона
06.02.2019, 14:10

Кос, чык эшике !

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Читатель
06.02.2019, 14:44

Общался с многими врачами и медперсоналом. Там его уйти не по-хорошему просить надо. Его уволить и возбудить ряд уголовных дел надо. У него многоэпизодные есть действия, подпадающие под признаки преступлений. Пришел, развалил, поувольнял незаконно, посокращал незаконно должности и ушёл? Так дело братцы не пойдёт! Статьи лоупотребление и превышение ему светят!!! Пусть отвечает, чтобы последующим министрам было уроком. И всех других министров тоже нужно привлекать к ответственности. Закон для всех един. Это не политика господа депутаты, это Закон!

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Jal79
06.02.2019, 15:00

За такие деньги столько машин скорой помощи и оборудования купить можно было бы, а наши чинуши С..........КИ думают ваще не о чем.

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Болотбек
06.02.2019, 15:34

А чтобы такого не было все вопросы обеспечения министерств и ведомств транспортом должны решаться централизованно. Например этим должен заниматься аппарат ПКР. И вообще для служебного пользования всем надо купить Матис. Экономно и недорого. А для встреч высоких гостей машины брать из гаража ПКР.

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