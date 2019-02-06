Главе Минздрава Чолпонбаеву предложили уйти в отставку "по-хорошему"

Депутат Рыскелди Момбеков в связи ситуацией с джипом посоветовал министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву уйти в отставку. С таким предложением парламентарий выступил сегодня на заседании парламента.

По словам народного избранника, ранее Дуйшенбек Зилалиев купил себе "Lexus" и после был снят с должности.

- Такая же ситуация повторилась с заместителем главы Минтранса. Жамшитбек Калилов подал в отставку. Не дожидаясь, пока президент поднимет этот вопрос, вам, Космосбек Сариевич, лучше подать в отставку, - сказал Момбеков.

Напомним, в декабре прошлого года Аида Исмаилова интересовалась, почему на деньги международной организации Минздрав купил внедорожник за 5,6 млн сомов, на котором теперь ездит министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Позже бывший медиа-консультант министерства здравоохранения Елена Баялинова написала в своем аккаунте в Facebook, что перед тем, как уйти из Минздрава, предложила министру сделать умный и благородный жест и передать автомобиль в районную больницу, но он, по ее словам, не прислушался к ее совету.