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Разгорается очередной конфликт между Федерациями кок-бору КР и РК

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- Бакыт Стамов
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Руководители федерации кокпара (кок-бору) из 10 стран приняли правила игры, в которых отказались от тай-казана (металлический круг в игре кок-бору, - прим. ред.) и туши козла. Вместо него теперь будет использоваться муляж. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Совещание Всемирной ассоциаций кокпара (кок-бору) прошло в Астане. Участвовали такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Турция, Венгрия, Китай, Россия и Афганистан. Кыргызстан не принял участие в этой встрече.

По принятым правилам, размер поля для игры в кокпар будет составлять 220 на 75 метров. Вес муляжа туши барана не должен превышать 33-35 килограммов. Игра будет состоять из двух таймов по 20 минут с перерывом в 10 минут. В каждой команде – по 12 всадников. Вместо тай-казанов, куда забрасывают туши, на поле должны быть начерчены два круга диаметром три метра. Эти условия продиктованы мерами безопасности, подчеркнули участники совета. Они отмечают, что бывают случаи, когда во время игры спортсмены и лошади получают серьёзные травмы при столкновении с тай-казанами.

Вместе с тем казахстанские СМИ предположили, что поводом к таким решениям Всемирной ассоциации кокпара стал недавний конфликт во время III Всемирных игр кочевников, которые прошли в Кыргызстане. Отметим, тогда казахстанцы снялись с соревнований и отказались участвовать в играх. Позже конфликт уладили.

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы в свою очередь пояснил, что проблема, из-за которой казахстанцы не вышли тогда на первую игру, была вовсе не в том, что им не предоставили коней, а в разных правилах игры. По его словам, с недавнего времени по международным правилам в кокпар играют в круг, однако на Всемирных играх кочевников предпочли играть в тай-казан.

В федерации кок-бору Кыргызстана пока не комментируют эту информацию. Но, как стало известно, на сегодня запланирована срочная пресс-конференция Федерации кок-бору Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/376774
Теги:
Казахстан, кок-бору, спорт, Кыргызстан
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Комментарии
Хе хе
15.02.2019, 13:08

У нас кок бору а казахи пусть играют кок пару со своими правилами. Вобше если правильно то не кок бору и не кок пару а улак тартыш

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Жалоба модератору
Штепсель
15.02.2019, 13:12

Есть видео, как казахские кокпаристы нагло секут камчой наших игроков на матче в Казахстане, это не нарушение правил? Беспредельщики просто зассали что ответку получат и не вышли.

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Касым
15.02.2019, 13:54

Надо играть по правилам принятым на этой конференции, и доказать казахам, что мы сильнее. Раньше тай Казанов не было когда играли наши деды, они просто чапаны раскладывали и вних бросали. Футбол тоже придумали Англичане, но все думают что бразильцы. То же самое и тогуз коргоолом. Правила одинаковые и выигрывает то казахи, то мы. Правила во всем мире должны одинаковые, а то кок бору будут играть только у нас.

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Вуди и его друзья
15.02.2019, 15:02

Насколько мне известно в этом году будет чемпионат мира по кокбору в Узбекистане, и игра будет по правилам кокбору, а не кокпара. Просто казахи собрали у себя представителей этнических казахов из разных стран и хотят задекларировать это как международный форум.

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Жалоба модератору
Мика Мамаев
15.02.2019, 15:17
Карма: +152
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 216
Минусов: 64
Комментариев: 205

Надо выиграть их по их правилам,выигрывать и выигрывать,,,

но каждый год проводит открытый чемпионат Кыргызстана с тай казаном естественно,,,,показать что даже если лошади отменят ,то даже так наши бегуны сильнее,,,если скажут чтоб лошади сами играют без человека то и тогда наши кони должны быть лучшими)

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