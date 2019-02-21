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Бишкекчане возмущены действиями властей - знаки повесили, но не те!

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Добрый День, Уважаемая Редакция "Вечерний Бишкек". Вновь и вновь возмущают действия властей. По просьбе граждан поменяли таки знак на "контролируемом" перекрестке Чуй/Алматинка. Но вновь сделали это не подумав. Теперь повесили над двумя левыми крайними полосами знак "разрешенное направление движения только налево". Теперь снова пробки, потому как машин, которые едут прямо, в разы больше. Неужели так трудно додуматься и повесить (как было раньше) знаки - над крайней левой полосой "разрешенное направление движения только налево", а над соседней полосой "разрешенное направление движение прямо и налево". Для наглядности прилагаем фото.

Заранее Благодарны за помощь!

Народную новость прислал Артем


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URL: https://www.vb.kg/376882
Теги:
мэрия, ПДД, пробки, Бишкек, Безопасный город
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Комментарии
Требуем
21.02.2019, 12:41

Верните, как было раньше,вторую стрелку поворота направо с Алмаатинки на Чую.  Вот точно,никому эти две полосы направо не мешали, никому. За пределы города,на восток,огромный поток машин. Стоим в огромной пробке от Мадины,дымит как ТЭЦ. Покажите этого умник, кто додумался до этого. И погонять его этим маршрутом по полной.

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Нуржан
21.02.2019, 14:04

О чем вообще речь, когда вся рать чиновников из депутатов, правительства и других властьпридержащих чинуш собирают из года в год доходы в бюджет меньше чем присылают мигранты без всей этой массы чинуш? Просто вдумайтесь в этот факт и посмотрите на лица этих бешбармачных чиновников! Разве от них можно ждать разумных действий? Они же даже Пушкина не могут по бумаге прочитать, а не то, что экономику развить.

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Андрей
21.02.2019, 14:19

Складывается впечатление(а скорее всего так и есть),что рулят в автоинспекции сплошные двоечники. Ситуация как на экзамене,только вместо учителя спрашивают водителей:может вот так правильно? Нет!!! А может вот так, вопрошает экзаменуемый. Нет!!! Ну ладно,садись,три за экзамен,чтобы как нибудь с тобой придурком побыстрее расстаться.

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Тик-так
21.02.2019, 14:24

Это от большого ума и полной проф.пригодности. Балбесы рулят и исполняют.

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Болотбек
21.02.2019, 16:52

А кто у нас руководит мониторингом в ГУОБДД?

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Pfvir
21.02.2019, 17:04

Андрей

Складывается впечатление(а скорее всего так и есть),что рулят в автоинспекции сплошные двоечники. Ситуация как на экзамене,только вместо учителя спрашивают водителей:может вот так правильно? Нет!!! А может вот так, вопрошает экзаменуемый. Нет!!! Ну ладно,садись,три за экзамен,чтобы как нибудь с тобой придурком побыстрее расстаться

Впечатление отличается от реала, - не двоечники, а идиоты.

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Пахан
21.02.2019, 17:24

Они и сами не знали наверное, во власти сидят полудурки! 

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Проро
21.02.2019, 17:28

Видими это сделали чтоб проще фиксировать нарушения, а комп не может возможно различить если будут прями и с поворотом проезжать кто прав а кто не очень

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