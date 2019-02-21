Бишкекчане возмущены действиями властей - знаки повесили, но не те!

Добрый День, Уважаемая Редакция "Вечерний Бишкек". Вновь и вновь возмущают действия властей. По просьбе граждан поменяли таки знак на "контролируемом" перекрестке Чуй/Алматинка. Но вновь сделали это не подумав. Теперь повесили над двумя левыми крайними полосами знак "разрешенное направление движения только налево". Теперь снова пробки, потому как машин, которые едут прямо, в разы больше. Неужели так трудно додуматься и повесить (как было раньше) знаки - над крайней левой полосой "разрешенное направление движения только налево", а над соседней полосой "разрешенное направление движение прямо и налево". Для наглядности прилагаем фото.
Заранее Благодарны за помощь!
Народную новость прислал Артем