Бишкекчане возмущены действиями властей - знаки повесили, но не те!

О чем вообще речь, когда вся рать чиновников из депутатов, правительства и других властьпридержащих чинуш собирают из года в год доходы в бюджет меньше чем присылают мигранты без всей этой массы чинуш? Просто вдумайтесь в этот факт и посмотрите на лица этих бешбармачных чиновников! Разве от них можно ждать разумных действий? Они же даже Пушкина не могут по бумаге прочитать, а не то, что экономику развить.