Кому понадобилось "убрать" экс-министра здравоохранения Батыралиева?

Приход на должность министра здравоохранения Талантбека Батыралиева в 2014 году не все восприняли однозначно. "Завязанный" с турецкими клиниками, реформатор Батыралиев вызывал раздражение. Активный, он сразу начал разгребать авгиевы конюшни здравоохранения, чем навлек на себя немилость всех "завязанных" на бизнесе в здравоохранении.

Но и после того, как Батыралиева не утвердили в новом составе правительства, его лавры, судя по всему, не дают покоя некоторым субъектам. Иначе объяснить уголовное преследование в отношении Талантбека Абдуллаевича невозможно.

Напомним, уголовное дело в отношении Талантбека Батыралиева было возбуждено 8 февраля АКС ГКНБ на основе итогов аудита Счетной палаты.

Экс-министр здравоохранения подозревается в нарушении требований закона КР "О государственных закупках" при закупке услуг гемодиализа для больных с хронической болезнью почек V стадии.

Как следует из заключения акта Счетной палаты КР, "выявлен ущерб интересам государства в особо крупном размере - на более чем 107 миллионов сомов".

На основании чего Батыралиев был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 320 (Злоупотребление должностным положением) и п. 2 ч. 2 ст. 322 (Заключение заведомо невыгодного контракта) УК КР.

И пожалуй, это единственное уголовное преследование, против которого единым фронтом выступили и правозащитники, независимые эксперты, многие чиновники, политики и, собственно, конечные получатели услуги гемодиализа.

Примечательно и очень важно, что в ходе обсуждения заключения аудитора Счетной палаты чудесным образом "потерялся" ответ Минздрава - разъяснения к акту инспектора Счетной палаты КР Бусурмановой Т.К. по вопросам, указанным в постановлении "О назначении аудита по материалам уголовного дела №150-18-64".

А ведь именно в этом разъяснении заключены основные "ошибки" собственно аудита.

Этот документ оказался в распоряжении нашей редакции.

Вот некоторые выдержки: "При формировании бюджета учитывается стоимость предыдущих закупок и количество больных. Перед проведением конкурса проводится мониторинг цен путем запроса от компаний, предоставляющих такие услуги на территории нашей республики. Чтобы обеспечить конкуренцию, конкурс на услуги гемодиализа проводится с разделением на лоты".

"С 2014 по 2016 годы стоимость комплекса услуг гемодиализа составляла от 100 до 130 долларов США. Первое полугодие 2018 года 6450 сом, на второе полугодие 2018 года 5950 сом. На конкурсе на первое полугодие 2019 года количество участников достигло до 5, создавая конкуренцию, стоимость услуг по некоторым лотам снизилась до 5200. Тенденция снижения цены показывает, что при рыночных механизмах в сфере предоставления услуг гемодиализа появились конкурентоспособные компании, что позволяет снизить цены до 30%".

Обратите внимание, что в ответе Минздрава резонно приводятся аргументы о рыночной разнице стоимости предоставляемых услуг, курсе доллара, а именно в этой валюте, как правило, закупаются все медикаменты и прочие услуги.

Однако аудитор Счетной палаты эти факторы попросту игнорирует.

Комментируя ситуацию отечественным СМИ, экс-глава управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Самат Тойматов уточняет, что тендер прошел с соблюдением кыргызстанских и международных законов, бюджету никакого вреда не было нанесено.

"В 2014-2016 годы такое решение было принято для того, чтобы помочь больным с заболеваниями почек и найти выход из ситуации. И по инициативе Батыралиева делались попытки снизить цены на гемодиализ, теперь из-за этого ему предъявляют обвинения".

Тойматов призвал учитывать ситуацию в 2014-2015 годы. По его словам, тогда нуждающиеся в гемодиализе люди оказались в сложной ситуации, поэтому нужно было срочно организовать им помощь. Позже количество частных клиник увеличилось, и возникшая между ними конкуренция способствовала снижению цен на услуги гемодиализа.

Просто потрясающую позицию, показывающую уровень наших парламентариев, заняла депутат Эльвира Сурабалдиева. Она считает, что раз большое количество людей выступают в защиту Батыралиева, "значит тут что-то не так", и он пытается избежать ответственности. В одном из своих комментариев она также отметила, что деятельность Минздрава проверяла группа депутатов, которая якобы выявила ряд недостатков в работе ведомства.

Ну, как депутаты что-то "проверяют" и "выявляют", все мы можем увидеть на примере ратификации соглашения на модернизацию ТЭЦ – сейчас нардепы утверждают, что они "поверили", им "выкрутили руки" и т.д.

Главное во всей этой истории, чтобы не пострадали от нечистоплотных на руку "судильщиков" и "проверяльщиков" нуждающиеся в гемодиализе. И очень хочется надеяться, что следствие и, если до этого дойдет, суд, были беспристрастны и профессиональны, и опирались на букву закона, а не голос очень и очень заинтересованных лиц.