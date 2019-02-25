Погода
$ 69.56 - 69.72
€ 78.69 - 79.46

За гибель семьи таласского депутата ответят сотрудники "Северэлектро"?

5958  17
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Решается вопрос с оказанием финансовой помощи мужчине, потерявшему старшую дочь и жену в результате отравления угарным газом 20 февраля. Государство намерено возместить траты на проведение похорон, и не только – сумма ущерба обсуждается. Об этом VB.KG рассказал полномочный представитель правительства КР в Таласской области Марат Мураталиев.

Он отметил, что позавчера состоялись похороны матери 1982 г.р. и старшей дочери 2004 г.р. Сын 2006 г.р. уже выписан из больницы, а состояние самой младшей девочки – 2013 г.р. – до сих пор тяжелое.

- Мы были в больнице. Девочке не становилось лучше, и мы вчера утром отправили ее на лечение в Бишкек. Уже вроде она глаза открывает, - сказал Мураталиев.

Также полпред правительства сообщил, что в связи с трагическим происшествием уже уволены инспектор и монтер ОАО "Северэлектро" Таласского филиала, которые и отключили дом семьи от электричества.

- Со слов старшего сына, когда контролер к ним пришел, дома родителей не было, и он просил, чтобы не отключали, пока не придут взрослые. Конечно, кто знал, что такая трагедия случится. Но работники ОАО могли бы не отключать, подождать, когда отец семейства вернется из Бишкека. Он в те дни возил еще одного сына на обследование в столичную больницу. Теперь остался один с тремя детьми, которые нуждаются в медицинской помощи, - отметил Марат Мураталиев.

По его словам, на днях в Талас приедет генеральный директор ОАО "Северэлектро". Местные власти в целях недопущения подобных ситуаций ставят вопрос об увольнении районного начальника и коммерческого директора компании.

На вопрос редакции, за что именно хотят наказать начальников ОАО, ведь компания по сути исполняла свои обязанности, и будут ли теперь в принципе пересмотрены условия отключения потребителей от света при имеющихся долгах, полпред ответил:

- Конечно, собирать оплату нужно по программе, и должников они обязаны отключать. Сейчас рассматриваем только этот случай. Да, условия жизни у семьи хорошие были, почему были долги по электричеству - не знаем. Но и работники "Северэлектро" могли бы день-два подождать. Кроме того, есть нюансы, нарушены некоторые внутренние правила – они должны были сделать трансформаторное отключение, наряд на отключение и т.п. Вместо этого просто отрезали, - заключил Мураталиев.

Юридическую оценку действиям сотрудников "Северэлектро" дадут правоохранительные органы.

В УВД Таласской области VB.KG сообщили, что в день происшествия этот факт был зарегистрирован в ЕРПП. В настоящее время ведется расследование. По какой статье – пока неизвестно.

Напомним, 20 февраля в селе Кара-Суу Таласского района в результате отравления угарным газом пострадала семья депутата местного кенеша – двое членов семьи погибли, еще двое детей были госпитализированы. Сам глава семейства в тот момент был в Бишкеке с еще одним ребенком. 19 февраля их дом отрезали от света из-за задолженности, по некоторым данным, в размере более двух тысяч сомов. Так как жилье отапливалось электричеством, женщина пыталась не дать ему замерзнуть и развела костер в ведре прямо в помещении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376920
Теги:
Кара-Суйский район, наказание, несовершеннолетние, отравление, погибшие, правительство, Таласская область, увольнение, уголовная ответственность, Кыргызстан, пострадавшие, больница, погиб ребенок, МЧС, Северэлектро, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Tesla
25.02.2019, 14:13
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 32
Комментариев: 37

Сами депутаты и виноваты только умеют всех штрафовать законы усилить и.т.д вот и результат.а повысить уровень жизни слабо

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
25.02.2019, 14:32

Нелюди ! За неуплату надо просто начислять проценты. И "Северэлектро" получит дополнительный доход. А отключения разрешить только  в теплое время года.

По поводу "Северэлектро" - его всегда возглавляли и возглавляют коррупционеры. Если бы правоохранительные органы присмотрелись бы к имуществу руководителей "Северэлектро" - то поняли бы, что их доход в десятки раз превышает официальную зарплату. Воруют-с. Миллионами !

В "Северэлектро" очень популярна схема с расходными материалами и запчастями. Якобы покупают у частных компаний, потом якобы они расходуются. В реальности же все поставки идут только на бумаге, а вот деньги выводятся реальные.

+4
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель Вечерки
25.02.2019, 14:35

В зимнее время надо запретить отключать электроэнергию и отопление ! Либо пусть Правительство обеспечит всех работой с достойной зарплатой, чтобы люди имели возможность платить за электроэнергию и отопление !

+4
Цитировать
Жалоба модератору
Ас
25.02.2019, 14:37

Странно как то ведре кастер топить и только электрическое отопление ни глава семьи а бездарь один кател сам виноват

Отключили отрезав а счетсчики умные где уже используют сколько лет сколько бабла в это вложенно а тут отрезали взрослых нет дети дома одни что ли были тогда кто топил в ведре дети странно все это

0
Цитировать
Жалоба модератору
Frunze Citizen
25.02.2019, 14:42
Карма: +27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 37
Минусов: 10
Комментариев: 15

Она развела огонь в ведре,а виноваты инспектора ??? Платить вовремя надо ! ладно было бы 100-200 сом ,а то больше 2000 сом.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
25.02.2019, 14:47

Ну конечно если тарифы за электричество высокие люди не могут оплатить и вот в результате умерла женщина и ребенок, тариф ж обещали в 2017 снизить с 2 сомов до 70 тыйынов, почему не снижают тариф, и сколько людей должны умереть из за тарифа 2 сома?

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Доктор
25.02.2019, 14:51

Прав Читатель Вечерки! Однозначно!Почему отключают в зимнее время, когда можно просто проценты начислять??? Убогие правители, бедный народ! Кто ответит за смерть невинно убиенных??

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Штепсель
25.02.2019, 14:57

Да они опухшие энергетики. Один раз из-за одного дня просрочки отключили, хотя сами принесли квиток с опозданием. 

+2
Цитировать
Жалоба модератору
123
25.02.2019, 15:03

электричество это тот же товар. возьми его у любого продавца без денег и огребете по полной счастья. привыкли выйти побузить и все растащить.  инспектор выполнял свои служебные инструкции а костер в доме это от большого ума всех в этом доме. иначе не бывает. государство виновато в том что не последовательно в своих делах. всех захватчиков земель, всех бузатеров в зиндан и пусть расплачиваются своей жизнью за грехи совершенные. а государство обязано с роддома и каждый день заботится о воспитании воспитании воспитании и затем образование и как можно честнее с населением. за все остальное надо платить. работать  не болтаться по базарам а работать. на любой работе ........ а не требовать халявы даже у государства

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Дед
25.02.2019, 15:12

Прав Frunze Citizen, что за 'гениальная' идея развести огонь в ведре??? Если бы мужу позвонила бы и сказала, что собирается разводить огонь в ведре, думаю он запретил бы, хотя кто знает...И почему такой большой долг? Северэлектро здесь ни причем! Лишь бы найти крайних! Тем более, что на улице нет морозов.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
John
25.02.2019, 15:42

Да потому что не платят в кассу, поэтому и задолженность такая. С контроллером разводят. Везде на переферии так. Тем более если "умный счётчик" не установлен.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
абонент
25.02.2019, 15:53

Вопрос к депутату. Задолженность с лета 2018 г., уже больше полугода. При деньгах, можно ведь платить без долгов. Нет он не платил всю сумму, платил по минимуму, так что долг всегда оставался. Он не единственный абонент, которого отключают.

Прежде всего это он должен себя спросить, почему он 6 месяцев не оплачивал. Других отключают сразу, и все понимают что с этим не поспоришь. Здесь вина депутата. И вопрос к его жене, как можно было разжечь огонь внутри дома и пойти спать... В конце концов не в юрте живёшь, а если бы света не было из за обрыва линии. Кого бы тогда винили? Столб?

-1
Цитировать
Жалоба модератору
Наргиз
25.02.2019, 15:55

Не могу понять как это в ведро развести огонь еще и в помещении.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
25.02.2019, 16:04

Костер в доме работники Северэлектро разве развели? Семья не бедная, полная, папаша депутат! А печка не работала. дымоход был забит. Это только их вина, родителей! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ilya Ulyalya
25.02.2019, 16:38
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 3
Комментариев: 3

Я извиняюсь но каким надо быть умным человеком что бы развести огонь в ведре внутри дома?вы слышали когда нибудь что бы кто нибудь когда нибудь в целях обогрева разводил огонь в закрытом помещении?

Я еще раз извиняюсь если кого-то обидел. но в голове не укладывается.

-1
Цитировать
Жалоба модератору
народ
25.02.2019, 16:54

меня за 200 сом отрезали от света. А депутат чем лучше. Все в доме продумал. А печного резервного отопления нет. Да и как это за двухэтажный дом платить 2000 сом в месяц, если он полностью на эл.отоплении. Не мало ли для особняка в зимнее время?

Мать дура и отец тупой. Сами из за своей жадности пострадали и детей угробили. 

Закон един для всех. Если отключают за долг в 200 сом, то пусть отключают и за долг в 2000 сом

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Каныкей.
25.02.2019, 17:46

Народ.Очем болтаеш если не знаеш.Отец Бишкеке сыном больнице лежал.А это большая расход.Если они грели дом электричеством значит на месяц не залатили .У меня выходит болше тысячу хотя печку топим.Обогриватель ползуемся только на ночь

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  