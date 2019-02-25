За гибель семьи таласского депутата ответят сотрудники "Северэлектро"?

Решается вопрос с оказанием финансовой помощи мужчине, потерявшему старшую дочь и жену в результате отравления угарным газом 20 февраля. Государство намерено возместить траты на проведение похорон, и не только – сумма ущерба обсуждается. Об этом VB.KG рассказал полномочный представитель правительства КР в Таласской области Марат Мураталиев.

Он отметил, что позавчера состоялись похороны матери 1982 г.р. и старшей дочери 2004 г.р. Сын 2006 г.р. уже выписан из больницы, а состояние самой младшей девочки – 2013 г.р. – до сих пор тяжелое.

- Мы были в больнице. Девочке не становилось лучше, и мы вчера утром отправили ее на лечение в Бишкек. Уже вроде она глаза открывает, - сказал Мураталиев.

Также полпред правительства сообщил, что в связи с трагическим происшествием уже уволены инспектор и монтер ОАО "Северэлектро" Таласского филиала, которые и отключили дом семьи от электричества.

- Со слов старшего сына, когда контролер к ним пришел, дома родителей не было, и он просил, чтобы не отключали, пока не придут взрослые. Конечно, кто знал, что такая трагедия случится. Но работники ОАО могли бы не отключать, подождать, когда отец семейства вернется из Бишкека. Он в те дни возил еще одного сына на обследование в столичную больницу. Теперь остался один с тремя детьми, которые нуждаются в медицинской помощи, - отметил Марат Мураталиев.

По его словам, на днях в Талас приедет генеральный директор ОАО "Северэлектро". Местные власти в целях недопущения подобных ситуаций ставят вопрос об увольнении районного начальника и коммерческого директора компании.

На вопрос редакции, за что именно хотят наказать начальников ОАО, ведь компания по сути исполняла свои обязанности, и будут ли теперь в принципе пересмотрены условия отключения потребителей от света при имеющихся долгах, полпред ответил:

- Конечно, собирать оплату нужно по программе, и должников они обязаны отключать. Сейчас рассматриваем только этот случай. Да, условия жизни у семьи хорошие были, почему были долги по электричеству - не знаем. Но и работники "Северэлектро" могли бы день-два подождать. Кроме того, есть нюансы, нарушены некоторые внутренние правила – они должны были сделать трансформаторное отключение, наряд на отключение и т.п. Вместо этого просто отрезали, - заключил Мураталиев.

Юридическую оценку действиям сотрудников "Северэлектро" дадут правоохранительные органы.

В УВД Таласской области VB.KG сообщили, что в день происшествия этот факт был зарегистрирован в ЕРПП. В настоящее время ведется расследование. По какой статье – пока неизвестно.

Напомним, 20 февраля в селе Кара-Суу Таласского района в результате отравления угарным газом пострадала семья депутата местного кенеша – двое членов семьи погибли, еще двое детей были госпитализированы. Сам глава семейства в тот момент был в Бишкеке с еще одним ребенком. 19 февраля их дом отрезали от света из-за задолженности, по некоторым данным, в размере более двух тысяч сомов. Так как жилье отапливалось электричеством, женщина пыталась не дать ему замерзнуть и развела костер в ведре прямо в помещении.