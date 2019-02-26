Чыпалак баатыр, угрожавший Хабибу, объявил себя серьезным человеком

Кыргызстанский исполнитель силовых трюков Зарылбек Аликенов по прозвищу "Чыпалак баатыр" объявил, что отныне у него всегда будет образ серьезного человека. Кроме этого, теперь он попросил называть его новым именем "Кучмэн" (куч – сила, - прим. ред.). Об этом силач заявил в своем видеоролике, опубликованном в соцсети.

Находясь в непривычном для себя образе, в костюме и с совершенно каменным неулыбающимся лицом, он заявил, что с этого года он изменится на 180 градусов.

"В первую очередь я буду бизнесменом, во-вторую – актером, затем ведущим и рекордсменом", - сказал он.

Примечательно, что ранее Зарылбек Аликенов часто публиковал на своей странице видеоролики, в которых он был далеко не серьезным человеком. Чего стоит только его недавнее обращение к российскому бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову. В частности, он предложил ему потягаться силовыми трюками на мизинцах.