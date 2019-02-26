Погода
$ 69.58 - 69.77
€ 78.89 - 79.55

Чыпалак баатыр, угрожавший Хабибу, объявил себя серьезным человеком

66  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанский исполнитель силовых трюков Зарылбек Аликенов по прозвищу "Чыпалак баатыр" объявил, что отныне у него всегда будет образ серьезного человека. Кроме этого, теперь он попросил называть его новым именем "Кучмэн" (куч – сила, - прим. ред.). Об этом силач заявил в своем видеоролике, опубликованном в соцсети.

Находясь в непривычном для себя образе, в костюме и с совершенно каменным неулыбающимся лицом, он заявил, что с этого года он изменится на 180 градусов.

"В первую очередь я буду бизнесменом, во-вторую – актером, затем ведущим и рекордсменом", - сказал он.

Примечательно, что ранее Зарылбек Аликенов часто публиковал на своей странице видеоролики, в которых он был далеко не серьезным человеком. Чего стоит только его недавнее обращение к российскому бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову. В частности, он предложил ему потягаться силовыми трюками на мизинцах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376931
Теги:
социальные сети, Кыргызстан, Хабиб Нурмагомедов, Зарылбек Аликенов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  