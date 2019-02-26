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Ради сохранения репутации Нацбанка Абдыгулов начинает возвращать ссуду

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- Екатерина Улитина
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Глава Национального Банка Толкунбек Абдыгулов решил все-таки погасить свою жилищную ссуду, списанную в 2017 году. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, история со списанной ссудой отразилась не только на его деловой репутации, но и на репутации Национального банка. Поэтому он решил добровольно начать выплачивать оставшуюся часть ссуды.

- В ближайшее время внесут изменения в нормативно-правовые акты, которые позволят мне это сделать, - сказал Толкунбек Абдыгулов.

Напомним, депутат Гулшат Асылбаева на заседании Жогорку Кенеша рассказала, что главе Нацбанка списали 6 млн сомов, которые он получил в качестве ссуды на покупку жилья. В Нацбанке отметили, что данная информация является раскрытием банковской тайны, однако пояснили, что Толкунбек Абдыгулов погашал свой кредит согласно условиям соглашения. После его назначения на пост вице-премьер-министра правление Нацбанка решило списать ссуду за выдающиеся заслуги Абдыгулова в области развития отечественной экономики. Через несколько месяцев Толкунбек Абдыгулов вновь вернулся на пост председателя Нацбанка.

К слову, пользователи кыргызского сегмента соцсетей поддержали главу Нацбанка и похвалили его за такое решение.


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URL: https://www.vb.kg/376940
Теги:
кредит, социальные сети, Гюльшат Асылбаева, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, НБКР, Нацбанк, Толкунбек Абдыгулов
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Комментарии
Ольга
26.02.2019, 18:01

Хороша ссуда! Не каждому такую дадут, да потом и спишут. Самый бедный оказался? Мог бы и однушку купить, если уж жить негде. 

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