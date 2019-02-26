Ради сохранения репутации Нацбанка Абдыгулов начинает возвращать ссуду

Глава Национального Банка Толкунбек Абдыгулов решил все-таки погасить свою жилищную ссуду, списанную в 2017 году. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, история со списанной ссудой отразилась не только на его деловой репутации, но и на репутации Национального банка. Поэтому он решил добровольно начать выплачивать оставшуюся часть ссуды.

- В ближайшее время внесут изменения в нормативно-правовые акты, которые позволят мне это сделать, - сказал Толкунбек Абдыгулов.

Напомним, депутат Гулшат Асылбаева на заседании Жогорку Кенеша рассказала, что главе Нацбанка списали 6 млн сомов, которые он получил в качестве ссуды на покупку жилья. В Нацбанке отметили, что данная информация является раскрытием банковской тайны, однако пояснили, что Толкунбек Абдыгулов погашал свой кредит согласно условиям соглашения. После его назначения на пост вице-премьер-министра правление Нацбанка решило списать ссуду за выдающиеся заслуги Абдыгулова в области развития отечественной экономики. Через несколько месяцев Толкунбек Абдыгулов вновь вернулся на пост председателя Нацбанка.

К слову, пользователи кыргызского сегмента соцсетей поддержали главу Нацбанка и похвалили его за такое решение.