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Минсоцразвития выясняет, почему девушка, прыгнувшая из окна, бросила учебу

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- Оксана Гут
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Для 17-летней девушки, выпрыгнувшей из окна 6-го этажа в микрорайоне "Тунгуч", составлен индивидуальный план защиты прав ребенка. Об этом VB.KG сообщили в Министерстве труда и социального развития КР.

Пока социальные работники с несовершеннолетней даже не разговаривали. При этом, признают, что ей необходим курс реабилитации, поддержка специалистов.

- Так как девочка находится в медучреждении, полноценно начать с ней работать пока невозможно. Когда ее здоровье укрепится, начнут работать психологи, - отметила главный специалист управления по поддержке семьи и детей МТиСР Динара Асанова.

Ведомству удалось выяснить, что О.М. проживала со своей бабушкой на территории Аламудунского района - в жилмассиве Кырман села Лебединовка. Работала няней (о чем ранее писал сайт VB.KG) в столичном микрорайоне "Тунгуч". Ее родители, действительно, находятся на заработках в России, но по раздельности – они давно не живут вместе. Также, по некоторым данным, подросток не закончила школу и больше нигде не обучалась.

Буквально с сегодняшнего дня изучением ситуации, в которую попала несовершеннолетняя, занялся Аламудунский отдел соцзащиты.

- Так как девочка из Аламудунского района, этот отдел и должен выяснить, в связи с чем она решилась на самоубийство. Малообеспеченная ее семья или нет, почему она работала вместо того, чтобы учиться. Также соцработники узнают, есть ли у нее вообще какие-то документы, и кто за ней будет ухаживать, когда ее выпишут из больницы, - сказала Асанова.

Как скоро станут известны все эти данные, в ведомстве ответить не смогли. Работа длительная, проводится совместно с медиками и сотрудниками правоохранительных органов, подчеркнула Динара Асанова.

На вопрос наших читателей о том, нуждается ли девушка в помощи, отвечаем – да, нуждается. В том числе в финансовой. В Минсоцразвития редакции vb.kg пообещали в ближайшее время дать номер телефона бабушки, возможно, на имя девушки будет открыт счет. Поэтому следите за нашими публикациями и пишите в Whatsapp.


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URL: https://www.vb.kg/376944
Теги:
Министерство социального развития, несовершеннолетние, попытка суицида, психическое здоровье, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, больница, выпрыгнула из окна в Бишкеке
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