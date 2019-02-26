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Трудящимся из Кыргызстана возможно станет проще получить турецкую визу

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- ВБ
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22 февраля 2019 года заместителем председателя Госслужбы миграции при Правительстве Кыргызской Республики С.Токтоболотовым проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции в Кыргызстане г-ном Женгиз Камил Фыратом.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, которые были ранее подняты частными агентствами занятости по трудоустройству граждан Кыргызстана в Турцию. В частности, вопросы по порядку и срокам рассмотрения и выдачи рабочих виз для граждан Кыргызстана. В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол г-н Женгиз Камил Фырат поделился намеченными планами Посольства на 2019 год по упрощению ряда консульских процедур и сокращению сроков их рассмотрения.

Вместе с тем стороны договорились о проведении встречи Госслужбы миграции, Посольства Турции в Кыргызстане и представителей частных агентств занятости.

Стоит отметить, что в настоящее время в Турцию направлена делегация Госслужбы миграции во главе с заместителем председателя С.Токтоболотовым для проведения встреч с уполномоченными органами Турции по обсуждению вопросов защиты прав и интересов трудовых мигрантов в Турецкой Республике.

Справочно: Согласно оценочным данным, за рубежом находятся порядка 710 тысяч граждан Кыргызской Республики, из них 30 тысяч в Турецкой Республике.

На сегодняшний день в стране оказывают содействие в трудоустройстве 102 частных агентств занятости, из них 78 агентств ведут работу в том числе по Турецкой Республике.


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URL: https://www.vb.kg/376946
Теги:
виза, миграция, посольство, трудовая миграция, Турция, Кыргызстан
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