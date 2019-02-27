Разбился всмятку. Водитель бусика погиб в ДТП с грузовым Howo

26 февраля примерно в 19.20 часов на 19 км автодороги Бишкек-Торугарт в районе села Хунчи Ысык-Атинского района произошло смертельное ДТП. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Столкнулись Mercedes-Benz Sprinter и большегрузый Howo, так что передняя часть бусика оказалась вмятой. В результате чего его водитель 1966 г.р., житель Токмака, скончался на месте. Мужчина, управлявший Howo, не пострадал.

Отмечается, что столкновение произошло, когда грузовик выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехал бус.

В настоящее время машины поставлены на штрафстоянку, назначены все необходимые экспертизы, ведется следствие.