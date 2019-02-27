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Коррупция в КР пустила корни глубже, чем мы думали, - Жээнбеков

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на конференции "Кыргызская Республика: Национальный диалог по региональному развитию" призвал акимов районов сообщать о коррупционных проявлениях.

- Мы продолжаем системную борьбу с коррупцией. Она пустила корни глубже, чем мы думали. Многие коррупционные схемы уже раскрыты, другие будут раскрыты. Но эффективная борьба с коррупцией невозможна без заинтересованности народа. Я обращаюсь к активам, представителям органов власти. Я знаю, что у вас много работы, но постарайтесь помочь государству и сообщать об известных вам фактах, - призвал глава государства.

Он напомнил, что недавно был принят закон, защищающий граждан, сообщивших о коррупции.

Кроме того, президент предупредил представителей местных органов власти, что они должны будут следить за эффективным расходованием кредитов и грантов, которые Кыргызстан будет брать для реализации проектов по обеспечению регионов чистой водой.

- Кыргызстану давали деньги, но их использовали неэффективно, было нецелевое использование средств. На этот раз органы МСУ должны жестко контролировать расходование средств, - сказал Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/376957
Теги:
коррупция, МСУ, президент, стратегия развития, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Жика
27.02.2019, 11:21

Жээнбеков по тихоньку приводит дела в порядок и скора после установленияпорядка который устроил Атамбаев в свои года правления, Дела Кыргызской

республики само будет двигаться в перед. На данный момент Жээнбеков старается

наладить работу государство что бы оно работало как часы, без перебоев опаздания или спешки.

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Жалоба модератору
Уля
27.02.2019, 11:21

Нынешний власть терпения вам, так же продалжайте работать, уже видим результаты ваших работ. Медленно, но двигаемся вперед

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Жениш
27.02.2019, 11:23

Я как гражданин Кыргызской республики поддерживаю любые инициативу Президента борьбу против коррупции, да ещё не давно приняли закон о защищающий граждан, сообщивших о коррупции, это своего рода наша с вами вложения борьба против коррупции.

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Мара
27.02.2019, 11:24

Атамбаевжургузгон политика мусор болуп кетиптирго! Буну тазалоого дагы коп убкыт

кетет. Жээнбековту колдоп палитиканы бир тазалап алсак андан кийинки кадамдар оной эле болуп калат.

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Жалоба модератору
Вадим
27.02.2019, 11:25

Простой народ не понимает, что коррупция это не только зло в верхних эшелонах власти, когда идёт "распил" кредитов, но и в нижних слоях, когда обычный человек даёт взятку контролёру Счетчиков или гаишник. Но в первом случае народ считает коррупцию злом, а чиновников врагами народа, а во втором это не коррупция, это способ выживания.

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Жалоба модератору
Кочон
27.02.2019, 11:27

Олко башчыбыз белгилеп кеткендей, Коррупциянын тамыры биз ойлогондон да терен экенинде шек жок,ар бирибиз кун сайын ар кандай абалда туш болобуз ошол себептен коррупция менен курошто мен ойлойм ар бир Кыргызстандын жараны салым кошушу керек болбосо мамлекетибиз онукпойт.

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Лада
27.02.2019, 13:23

О корруцпционном преступлении говорят  тогда, когда среди участников есть кто-либо из гос служащих. Если там все частники и частный1  бизнес без гос служащих на любом этапе, то это обычное преступление, но не коррупционное.

Надо, чтобы люди не путали эти вещи. Если мы от отличаем врача-кардиолога от врача-окулиста, то тут тоже в преступлениях есть виды, и каждое от второго юристы тоже отличают.

Вадим

Простой народ не понимает, что коррупция это не только зло в верхних эшелонах власти, когда идёт "распил" кредитов, но и в нижних слоях, когда обычный человек даёт взятку контролёру Счетчиков или гаишник. Но в первом случае народ считает коррупцию злом, а чиновников врагами народа, а во втором это не коррупция, это способ выживания.

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Жалоба модератору
Байсал
27.02.2019, 13:59

Все государства мира сталкиваются с таким злом, как «Коррупция». Более того, в современных условиях коррупция постепенно превращается из внутригосударственной проблемы в глобальную проблему. Сейчас все страны, включая самые передовые, пересматривают свои модели борьбы с коррупцией с учетом новых вызовов, принимают новые законы и нормы об ужесточении ответственности за коррупцию, таким образом и в Кыргызстане разрабатывается новые законы. 

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Байсал
27.02.2019, 14:07

Коррупция как социальное явление продолжает существовать в настоящее время практически во всех странах мира независимо от политического развития, в том числе и в Кыргызстане, различается лишь масштабами. Коррупция тормозит процесс социально экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций. Негативно воздействует на политические и общественные институты демократического государства, представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны. Борьба с коррупцией определена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики в Кыргызстане.

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