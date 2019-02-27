Коррупция в КР пустила корни глубже, чем мы думали, - Жээнбеков

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на конференции "Кыргызская Республика: Национальный диалог по региональному развитию" призвал акимов районов сообщать о коррупционных проявлениях.

- Мы продолжаем системную борьбу с коррупцией. Она пустила корни глубже, чем мы думали. Многие коррупционные схемы уже раскрыты, другие будут раскрыты. Но эффективная борьба с коррупцией невозможна без заинтересованности народа. Я обращаюсь к активам, представителям органов власти. Я знаю, что у вас много работы, но постарайтесь помочь государству и сообщать об известных вам фактах, - призвал глава государства.

Он напомнил, что недавно был принят закон, защищающий граждан, сообщивших о коррупции.

Кроме того, президент предупредил представителей местных органов власти, что они должны будут следить за эффективным расходованием кредитов и грантов, которые Кыргызстан будет брать для реализации проектов по обеспечению регионов чистой водой.

- Кыргызстану давали деньги, но их использовали неэффективно, было нецелевое использование средств. На этот раз органы МСУ должны жестко контролировать расходование средств, - сказал Сооронбай Жээнбеков.