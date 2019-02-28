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Следственный комитет РФ займется игрой кок-бору и истерзанной лошадью

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- Бакыт Стамов
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В Сети люди стали подписывать петицию "Позор Московскому ипподрому". В частности, авторы документа требуют наказать организаторов игры кок-бору за жестокое обращение к лошадям и не разрешать проводить игру в таком формате.

В федерации кок-бору Кыргызстана пока не комментируют новость российских СМИ о том, что следственный комитет РФ проведет проверку сообщения о жестоком обращении с лошадьми на игре в кок-бору, прошедшей 24 февраля в Москве.

Также и в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта не стали давать комментарий. По словам представителя ведомства, решение СК РФ сугубо их внутреннее дело.

- Насколько мы знаем, игра была организована мигрантами в Москве. Поэтому вам нужно связаться с их представителями, - пояснили в госагентстве.

Напомним, поводом проверки стали распространяемые в соцсетях возмущения пользователей интернета по поводу пострадавших лошадей на прошедшей игре. Кроме этого, в сети люди стали подписывать петицию "Позор Московскому ипподрому". В частности, авторы документа требуют наказать организаторов за жестокое обращение и не разрешать проводить игру в таком формате. В настоящий момент петицию подписали 5754 человека.

Отметим, новым президентом федераций кок-бору Кыргызстана стал генеральный директор ОАО "Северэлектро" Искендер Кадыркулов. По данным СМИ, причиной отставки предыдущего главы федерации Жыргалбека Саматова стало отсутствие представителей Кыргызстана в Астане на заседании мировой ассоциации по кокпару, где были приняты новые правила игры.

Генеральный директор ОАО "Северэлектро" Искендер Кадыркулов является родным братом главы ГКНБ Идриса Кадыркулова.


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URL: https://www.vb.kg/376974
Теги:
кок-бору, насилие, Россия, спорт, Кыргызстан, животные, Идрис Кадыркулов, следствие, Северэлектро
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Комментарии
Гор
28.02.2019, 11:46

Доигрались дикари

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Жалоба модератору
007
28.02.2019, 12:29

Самаева, Исаева и брата главы гкнб тяните, вот эти виноваты в этом диком популизме. 

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Дон-Киход Ламанческий
28.02.2019, 12:51

Никак не пойму, в чем было "жестокое обращение с животными", в чем это выражалось? И что именно произошло на ипподроме, если зрители клеймят там плохими словами ипподром и его работников.

Кто нибудь толком может это объяснить?!

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