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Мусорная мафия устроила разборки на городской свалке?

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- Екатерина Улитина
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Неизвестные лица напали и избили охранника одной из компаний, которая работает на городской свалке в жилмассиве "Алтын Казык". Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным силовиков, инцидент произошел 13 февраля. Неизвестные мужчины избили охранника, после начала конфликта на место прибыли около 10 машин, в том числе служебные авто милиции.

- Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется досудебное разбирательство, судмедэкспертиза должна определить тяжесть полученных травм, - прокомментировали в ГУВД Бишкека.

По поводу автомобилей в милиции объяснили, что как раз в этот день проходил рейд по поиску детей и подростков, которые работают на свалке мусорщиками.

Директор "Бишкекского санитарного полигона" Талгат Уметалиев сообщил VB.KG, что не знал об инциденте. По его словам, рядом с полигоном работает несколько частных компаний, а также еще одна расположена внутри территории.

- Между сборщиками мусора и сотрудниками фирм время от времени происходят стычки и конфликты. Они не могут поделить мусор и выясняют отношения. Конкретно об этом случае я ничего не знаю, - сказал Талгат Уметалиев.


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URL: https://www.vb.kg/376975
Теги:
ГУВД, избиение, мусор, нападение, травмы, Бишкек
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