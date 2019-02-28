Мусорная мафия устроила разборки на городской свалке?

Неизвестные лица напали и избили охранника одной из компаний, которая работает на городской свалке в жилмассиве "Алтын Казык". Пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным силовиков, инцидент произошел 13 февраля. Неизвестные мужчины избили охранника, после начала конфликта на место прибыли около 10 машин, в том числе служебные авто милиции.

- Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, ведется досудебное разбирательство, судмедэкспертиза должна определить тяжесть полученных травм, - прокомментировали в ГУВД Бишкека.

По поводу автомобилей в милиции объяснили, что как раз в этот день проходил рейд по поиску детей и подростков, которые работают на свалке мусорщиками.

Директор "Бишкекского санитарного полигона" Талгат Уметалиев сообщил VB.KG, что не знал об инциденте. По его словам, рядом с полигоном работает несколько частных компаний, а также еще одна расположена внутри территории.

- Между сборщиками мусора и сотрудниками фирм время от времени происходят стычки и конфликты. Они не могут поделить мусор и выясняют отношения. Конкретно об этом случае я ничего не знаю, - сказал Талгат Уметалиев.