Боевики у границы Таджикистана - чего опасаться Кыргызстану?

Командующий пограничными войсками Таджикистана Раджабали Рахмонали на прошедшей недавно встрече со своими коллегами из стран Центральной Азии и России в Душанбе выразил обеспокоенность тем, что на приграничных территориях с Афганистаном скопилось более 16 тысяч боевиков, из которых 6 тысяч являются иностранными наёмниками.

"Они создали 36 лагерей террористической подготовки. В основном это боевики Талибан, "Ансоруллох", "Исламского движения Туркестана" и "Исламского государства", - сказал он.

Стоит отметить, что за последние 2 года сообщения об угрозах для Центральной Азии со стороны Афганистана появляются все чаще. Так, еще месяц назад заместитель главы МВД России Игорь Зубов заявил, что боевиков "Исламского государства" неизвестными вертолетами перебрасывают из Пакистана на границу Таджикистана.

"Там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России", - сказал он.

Самое интересное, что слова российского чиновника тогда не восприняли всерьез. В частности, представители погранвойск Таджикистана официально заявили, что никаких боевиков "ИГ" у таджикско-афганской границы нет.

О вполне реальной угрозе со стороны Афганистана заговорили и на недавнем Круглом столе в Бишкеке, посвященном 20-летию Баткенских событий. По словам экс-главы государственной пограничной службы, а ныне омбудсмена КР Токона Мамытова, нужно быть готовым к обороне и отражению агрессии.

- На Ближнем Востоке и в отдельных уголках планеты мы имеем дело с так называемыми армиями нового типа – "незаконными вооруженными формированиями", которые сегодня сносят и уничтожают не только правительства, но и их вооруженные силы. Пример: одна из наиболее боеспособных вооруженных сил Ближнего Востока - Сирия оказалась на грани уничтожения, если бы не ее надежные союзники в виде вооруженных сил России, - сказал он.

С его мнением согласился и заместитель командира авиационной базы ОДКБ "Кант" Сергей Алексеев, который отметил, что с терроризмом ни одно государство не способно справиться в одиночку.

- Практической сферой усилий ОДКБ является обеспечение полной гарантии защиты внешних границ стран – участниц и региона от террористических угроз. Здесь, конечно, в первую очередь, имеется в виду крайне нестабильная обстановка в Афганистане, которая в связи с выводом войск НАТО из страны в ближайшее время, возможно, будет только обостряться, - рассказал представитель авиабазы.

В свою очередь первый глава Антитеррористического центра ГКНБ, генерал-майор Марат Иманкулов в разговоре с редакцией VB.KG также не исключил того, что действия такой силы могут быть направлены в сторону стран Центральной Азии.

- Нынешнее скопление в северных провинциях Афганистана боевиков уже идет примерно 2 года. Особенно усилилось их прибытие туда после того, как в Ираке и Сирии были успешно проведены антитеррористические операции. Теперь вопрос, для чего скапливается такая сила на севере Афганистана? Понятно, что они собрались, чтобы вести какие-либо боевые действия. По моему предположению, они основное усилие направят в сторону стран Центральной Азии. Поэтому то, что пограничники наших стран собрались обсудить эту ситуацию правильно. Помимо этого, там должны присутствовать представители спецслужб, министерств обороны и так далее, - сказал Иманкулов.

Экс-глава Антитеррористического центра ГКНБ также выразил уверенность, что боевиков финансируют зарубежные силы для дестабилизации обстановки в Центральной Азии.

- 17 тысяч - это очень большая сила с учетом того, что все они имеют боевой опыт войны в населенных пунктах и горной местности. Кроме этого, они имеют современное вооружение. Все это говорит о том, что их поддерживают и финансируют зарубежные силы. Помните недавно прошла информация, что их перебрасывали на современных вертолетах. Откуда в бедной стране такое вооружение? Это грозная сила и нашим вооруженным силам, а также спецслужбам нужно быть наготове. По этой причине необходимо тщательно отработать совместные действия в рамках ОДКБ, ШОС и так далее. В противном случае нас могут ждать вторые баткенские события, - добавил Марат Муканович.