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Почти на 8,5 % увеличился товарооборот Кыргызстана с Узбекистаном

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- ВБ
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28 февраля 2019 года состоялась встреча министра экономики Кыргызской Республики Олега Панкратова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в КР Комилом Рашидовым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам кыргызско-узбекского сотрудничества, обсуждены основные межгосударственные мероприятия, которые запланированы на 2019 год. Также был рассмотрен вопрос по реализации договоренностей, достигнутых по итогам ранее состоявшихся взаимных визитов.

Стороны выразили готовность вести работу к дальнейшему расширению и углублению двухсторонних отношений между двумя странами на основе взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Отметим, что в структуре товарооборота Кыргызской Республики Республика Узбекистан занимает 5,0%, в т.ч. в экспорте – 9,0%, импорте – 3,6%..

За 2018 год товарооборот Кыргызской Республики с Республикой Узбекистан составил 336,5 млн. долл. США и в сравнении с 2017 годом увеличился на 8,6%, в т.ч. экспорт – 158,5 млн. долл. США (рост на 8,3%), импорт 178,0 млн. долл. США (рост на 8,8%).


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URL: https://www.vb.kg/377010
Теги:
торговля, Узбекистан, экспорт, импорт, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, Минэкономики, Олег Панкратов
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Комментарии
Мигрант
01.03.2019, 11:24

Казахи по ходу думали что если закроют границу мы упадем на колени но ведь всегда есть другой путь. 

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