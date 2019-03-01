Почти на 8,5 % увеличился товарооборот Кыргызстана с Узбекистаном

28 февраля 2019 года состоялась встреча министра экономики Кыргызской Республики Олега Панкратова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в КР Комилом Рашидовым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам кыргызско-узбекского сотрудничества, обсуждены основные межгосударственные мероприятия, которые запланированы на 2019 год. Также был рассмотрен вопрос по реализации договоренностей, достигнутых по итогам ранее состоявшихся взаимных визитов.

Стороны выразили готовность вести работу к дальнейшему расширению и углублению двухсторонних отношений между двумя странами на основе взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.

Отметим, что в структуре товарооборота Кыргызской Республики Республика Узбекистан занимает 5,0%, в т.ч. в экспорте – 9,0%, импорте – 3,6%..

За 2018 год товарооборот Кыргызской Республики с Республикой Узбекистан составил 336,5 млн. долл. США и в сравнении с 2017 годом увеличился на 8,6%, в т.ч. экспорт – 158,5 млн. долл. США (рост на 8,3%), импорт 178,0 млн. долл. США (рост на 8,8%).