Водители могут нарушать ПДД до 4 марта бесплатно

Автолюбители, нарушившие правила дорожного движения до 4 марта, будут "амнистированы". Штрафы за нарушения, зафиксированные камерами с 12 февраля в рамках проекта "Безопасный город", начислять не будут. Об этом сегодня, 1 марта, на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД Ыман Саркулов.

Можно считать, что для водителей этот неполный месяц был в качестве тренировки. Да и сотрудники профильных ведомств тестировали оборудование и саму систему. Саркулов отметил, что 4 марта вступают в силу поправки, наделяющие нарушителей на дорогах правом воспользоваться 50% скидкой. При условии, что штраф будет оплачен в течении 15 дней со дня получения "письма счастья".

- Было бы несправедливо лишать тех, кто нарушил ПДД до 4 марта, такой возможности. Ведь мы юридически не можем применить поправки к ним. Условия для всех должны быть равные, - отметил Ыман Саркулов.

По его информации, за неполный месяц 27-ю аппаратно-программными комплексами и 20-ю передвижными аппаратными комплексами в Бишкеке и Чуйской области было зафиксировано 18 тысяч 600 нарушений правил дорожного движения.