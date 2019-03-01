Как вернуть "Русгидро"? Эксперт о вреде политических инвестиций

Российская компания "Русгидро" не намерена возвращаться в Кыргызстан и достраивать Верхне-Нарынские каскады ГЭС. Об этом российским СМИ заявил глава компании "Русгидро" Николай Шульгинов.

- Компания "Русгидро" сама не планирует возвращаться в проект Верхне-Нарынских ГЭС в Кыргызстане, но поможет с привлечением инвесторов, - сказал Шульгинов.

Свое решение топ-менеджер объяснил "неокупаемостью" проекта.

Напомним, строительство каскада ГЭС на реке Нарын началось в рамках межгосударственного соглашения между Кыргызстаном и Россией. Осуществляла проект с российской стороны компания "Русгидро". В конце 2016 года экс-президент Алмазбек Атамбаев решил в одностороннем порядке выйти из договора и поискать других инвесторов, которые предложат лучшие условия. Правда, инвесторы так и не нашлись, и в начале 2019 году правительство Кыргызстана обратилось к российской стороне с просьбой рассмотреть возможность возобновления сотрудничества. На этой неделе, 26 февраля Николай Шульгин приехал в Бишкек, чтобы встретиться с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Судя по заявлению Шульгина, сделанного буквально на следующий день, переговоры для Кыргызстана прошли не слишком не успешно.

Эксперт в сфере энергетики, директор компании "Смарт Энерджи" Азамат Акелеев считает, что не нужно винить российскую компанию за отказ.

- Не нужно возвращаться к политическому инвестированию ВНК. Правительство должно создать условия, чтобы инвесторам было выгодно строить электростанции, то есть нужно привлекать бизнес возможностью заработать, а не искать политические рычаги, - уверен Акелеев.

При этом он считает, что заманивая инвесторов, вовсе не обязательно повышать тарифы для населения.

- В Кыргызстане и сейчас довольно высокие тарифы на электроэнергию. Бизнес, многие бытовые абоненты платят по 2,1 сомов за киловатт, к тому же есть экспорт электроэнергии, за который тоже платят немало. Другой вопрос, что в энергосекторе никто не проводил аудита. Неизвестно, сколько зарабатывает энергосектор, и сколько тратит. Поэтому потенциальные инвесторы не идут в Кыргызстан, они не могут понять, на какие данные им основываться, рассчитывая свой бизнес-план, - сказал Азамат Акелеев.

Он уверен, если правительство создаст условия, инвестировать в строительство ВНК ГЭС захотят не только иностранные, но и местные компании.

Между тем, многие ожидают, что договоренность о строительстве ВНК ГЭС между Россией и Кыргызстаном будут достигнуты во время мартовской встрече Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина.