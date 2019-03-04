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Документы на выдачу лицензии медицинским работникам принимают теперь онлайн

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- ВБ
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Министерство здравоохранения Кыргызской Республики с 1 марта 2019 года начало электронный прием документов для получения лицензии от медицинских и фармацевтических работников республики со своего официального сайта www.med.kg.

Это направлено на ускорение процесса рассмотрения документов, исключения прямого контакта с лицензиатом, облегчение процесса подачи документов соискателей лицензии, особенно с отдаленных районов республики. Основанием для разработки данного проекта послужило обращение частных предпринимателей об оптимизации, усовершенствовании, прозрачности отдела лицензирования медицинских и фармацевтических услуг МЗ КР.

Электронный прием документов размещен на сайте МЗ КР в разделе "Лицензирование" - ОНЛАЙН ПОДАЧА ЗАЯВОК, либо по электронной ссылке: https://lic.med.kg/. Для подачи заявок Вам необходимо зарегистрироваться на портале https://lic.med.kg/Account/Login и создать свой личный аккаунт (кабинет).


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URL: https://www.vb.kg/377062
Теги:
лицензия, здравоохранение, Кыргызстан, Минздрав
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