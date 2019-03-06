Милиционер, насмерть сбивший школьника, избежал уголовного наказания

Уголовное дело в отношении сотрудника ППСМ ГУВД Чуйской области по автонаезду на школьника, в результате которого он скончался, прекращено в связи с примирением сторон. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе Чуйской области.

Факт смертельного автонаезда был зарегистрирован в ЕРПП по статье 297 УК КР. Милиционер был водворен в ИВС, далее по решению суда он был взят под арест на время следствия. Однако, как выяснилось, представители погибшего школьника написали заявление о том, что моральный и материальный ущерб им восстановлен полностью, претензий к милиционеру они не имеют.

Согласно нормам УПК, следственной службой было внесено представление о прекращении уголовного дела. На основании чего уже в суде родственники сотрудника ППСМ ГУВД Чуйской области и погибшего мальчика в присутствии медиаторов (специально обученное незаинтересованное лицо) заключили мировое соглашение.

В тот же день уголовная ответственность с виновника ДТП была снята. Ему вернули машину со штрафстоянки.

Также отмечено, что в отношении сотрудника было проведено служебное расследование. Результаты которого в пресс-службе ГУВД Чуйской области обещали уточнить и позже дать информацию. Известно только, что ранее на виновника ДТП был составлен протокол по двум статья Кодекса о нарушениях КР, они предусматривают наказание в виде штрафа.

Напомним, 29 января водитель машины "Ауди А6" 24-летний А.К. на улице Фрунзенской села Новопавловка Сокулукского района совершил автонаезд на 11-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенок от полученных травм скончался на месте. Позже было установлено, что водитель является старшиной милиции ППСМ по ГУВД Чуйской области. Он, по данным пресс-службы УОБДД, спешил на работу, поэтому превысил скорость и не остановился на пешеходном переходе.

Для справки: Статья 297, по которой было возбуждено уголовное дело – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств".

Умышленное или неосторожное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, причинившее по неосторожности тяжкий вред, - наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.