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Милиционер, насмерть сбивший школьника, избежал уголовного наказания

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- Оксана Гут
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Уголовное дело в отношении сотрудника ППСМ ГУВД Чуйской области по автонаезду на школьника, в результате которого он скончался, прекращено в связи с примирением сторон. Информацию об этом VB.KG подтвердили в пресс-службе Чуйской области.

Факт смертельного автонаезда был зарегистрирован в ЕРПП по статье 297 УК КР. Милиционер был водворен в ИВС, далее по решению суда он был взят под арест на время следствия. Однако, как выяснилось, представители погибшего школьника написали заявление о том, что моральный и материальный ущерб им восстановлен полностью, претензий к милиционеру они не имеют.

Согласно нормам УПК, следственной службой было внесено представление о прекращении уголовного дела. На основании чего уже в суде родственники сотрудника ППСМ ГУВД Чуйской области и погибшего мальчика в присутствии медиаторов (специально обученное незаинтересованное лицо) заключили мировое соглашение.

В тот же день уголовная ответственность с виновника ДТП была снята. Ему вернули машину со штрафстоянки.

Также отмечено, что в отношении сотрудника было проведено служебное расследование. Результаты которого в пресс-службе ГУВД Чуйской области обещали уточнить и позже дать информацию. Известно только, что ранее на виновника ДТП был составлен протокол по двум статья Кодекса о нарушениях КР, они предусматривают наказание в виде штрафа.

Напомним, 29 января водитель машины "Ауди А6" 24-летний А.К. на улице Фрунзенской села Новопавловка Сокулукского района совершил автонаезд на 11-летнего школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Ребенок от полученных травм скончался на месте. Позже было установлено, что водитель является старшиной милиции ППСМ по ГУВД Чуйской области. Он, по данным пресс-службы УОБДД, спешил на работу, поэтому превысил скорость и не остановился на пешеходном переходе.

Для справки: Статья 297, по которой было возбуждено уголовное дело – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств".

Умышленное или неосторожное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, причинившее по неосторожности тяжкий вред, - наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.


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URL: https://www.vb.kg/377100
Теги:
ДТП, наказание, уголовная ответственность, Чуйская область, Патрульная милиция, Кыргызстан, автонаезд, следствие, погиб ребенок, уголовное дело
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Комментарии
Гражданин
06.03.2019, 09:42

Теперь я буду ходить с бумажкой гле будет написано: если меня убьют то я запрещаю моим родственникам на мне наживаться и требую чтоб его нашли и осудили как в цивилизованной стране. Я не согласен чтоб дело прекращали уголовное дело против моего убийцы кем он не был. Фио дата подпись

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Асхат
06.03.2019, 09:49

Столько было шума с новыми УК, но статью о примирении не изменили? Надо убрать это. Надо чтобы виновный нем наказание, тем более за смерть ребенка. Это ужасная лазейка для убийц! Даже если родители против,есть всегда возможность подкупить следователя, судью и избежать наказания! Как так можно?!? Водитель на большой скорости сбил на пешеходном переходе и убил ребенка, а дело закрывается за примирением?!?

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Азат
06.03.2019, 10:00

Какое примирение сторон? Что за абсурд? Он лишил жизни ребенка, нарушил закон. А его отпустили? Видимо дело было так:

Подумаешь, ребенок другого родим, ничего страшного, ты только ущерб заплати, и все. Зачем бедолаге жизнь портить. А детей( как баранов) пруд пруди, а ментов ценить надо и не сажать за нарушение закона и относиться с пониманием. Бедный мент, бегают сайгаки по пешеходкам, одни проблемы создают.

Абсурд! Никто не вправе решать и оценивать жизнь человека как скот. Даже если родители простили, закон не должен прощать!!!!!!

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Гто
06.03.2019, 10:08

Помирились стороны, он во зме тол морально и материально, но закон есть закон , нарушил - отвечай. Ведь ты убийца и ты не можешь подкупить закон. А то что возместил и мог и суд решить. Так.итак возместил бы.наверное он дал на волосатую лапу и свободен!

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реалист
06.03.2019, 10:53

Наша судебная система во всей красе, какое примирение сторон, получается если ты убил кого то, тебя могут простить и понять?

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Ilya Ulyalya
06.03.2019, 10:57
Карма: +7
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Плюсов: 17
Минусов: 10
Комментариев: 11

Офигеть.

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Асхат
06.03.2019, 11:00

Гражданин

Теперь я буду ходить с бумажкой гле будет написано: если меня убьют то я запрещаю моим родственникам на мне наживаться и требую чтоб его нашли и осудили как в цивилизованной стране. Я не согласен чтоб дело прекращали уголовное дело против моего убийцы кем он не был. Фио дата подпись

придется так и сделать. а как быть с детьми??? кто придумал такой закон?!?! это жирные вонючие депутаты придумали такой закон для себя, чтобы могли спокойно убивать и заплатить деньгами!!! ((((

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Бакыт
06.03.2019, 11:13

За преднамеренное убийство в тюрьму не сажают? Ужас!!!

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Алена Тагаева (Мустафаева)
06.03.2019, 11:24
Карма: 0
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Минусов: 0
Комментариев: 1

Жертвоприношение .... Это как понимать? Если родители простили смерть своего сына, то это и не преступление вовсе?

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Хитоми
06.03.2019, 11:38

Интересно сколько стоит жизнь этого мальчика? Кыргызстан страна чудес!

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Гражданин
06.03.2019, 11:48

Асхат

Гражданин

Теперь я буду ходить с бумажкой гле будет написано: если меня убьют то я запрещаю моим родственникам на мне наживаться и требую чтоб его нашли и осудили как в цивилизованной стране. Я не согласен чтоб дело прекращали уголовное дело против моего убийцы кем он не был. Фио дата подпись

придется так и сделать. а как быть с детьми??? кто придумал такой закон?!?! это жирные вонючие депутаты придумали такой закон для себя, чтобы могли спокойно убивать и заплатить деньгами!!! ((((

думаю тогда они против моей бумажки придумают новый закон чтоб защитить этот закон

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Читатель
06.03.2019, 12:04

Так и будет занимать кресла некомпетентное руководство МВД? Неужели не могут отправить их в отставку, назначив новых компетентных и чистых профессионалов? Что творится в стране? Где милиция и чем она занимается? Это же беспредел!!!

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Правда
06.03.2019, 12:46

Мычите народ! Не знаете там правду, не говорите ничего! Есть Бог, Бог судья, наезд был, но это внезапно и ничайно, он не был пьян, тварь рядом впереди ехавший резко затормозил и не включил аварийку, этот парниша пока затормозил мальчик выбежал. Вы тоде можете оказаться вместо него. Было темно, ему всего 24 лет, не был пьян, недавно потерял мать, здесь временно работал, откомандировали его. Родители мальчика мудрые, решение правильное сделали, они сами признали, что именно сын который погиб был слишком непоседой, выбежал на дорогу в темноте, когда другой близнец высматривался по сторонам и проходил.

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Как?
06.03.2019, 12:53

Материальный ущерб? Ребенка убили ! Какой материальный ущерб ? Жизнь дана Богом . О чем вы ?

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Мнение
06.03.2019, 13:06

Этот закон о примирении принимали убийцы, чтобы себя и своих приближенных отмазывать от тюрьмы! 

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Кинг
06.03.2019, 13:10

Молчание.

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Talgat Toktobolotov
06.03.2019, 13:19
Карма: 0
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Минусов: 0
Комментариев: 1

Закон позволяет прекратить уголовное судопроизводство. Но дело прекращено не по реабилитирующим основаниям, а за примирением сторон. В справке о судимости он будет как ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

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Бишкекчанин
06.03.2019, 13:27

Уважаемые, читатели! Это полнейший абсурд, полная и безвозвратная деградация общества, жизнь человека, а тем более ребенка НИЧЕГО НЕ СТОИТ!!! За все можно заплатить и откупиться! Родители ребенка вы недостойны называться родителями! Где орущие на весь мир правозащитники, компетентные органы??? Где руководство и глава государства??? Жаль ребенка, надеюсь он попал в рай и проклинает всех, кто продал его жизнь и тех кто купил его жизнь! Так скверно на душе, что словами не передать!!!

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Каменный век
06.03.2019, 13:32

Помню, в школе проходили, что в средние века за убийство человека можно было откупиться... Что это за лазейка- убивают, а потом из-за примирения закрывают дело. Вроде как уже не преступник и не преступление. Очень много таких дел стало. Что происходит? Надо уже пересмотреть этот пункт в законе, который и создан для того, чтобы выделить убийц. Позор. Средневековье.

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