Студенты-юристы КНУ рассказали, почему валялись на полу в туалете

В Сети появилось видео, на котором молодые парни лежат на полу без сознания в туалетной комнате. Как сообщили очевидцы, это происходило в одном из корпусов Кыргызского Национального университета имени Ж.Баласагына. А герои ролика – студенты юридического факультета. По предварительным данным, такое состояние было вызвано употреблением спайса.

На запрос VB.KG в пресс-службе Министерства образования и науки КР сообщили, что в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

- В министерство пригласили проректора КНУ по воспитательной работе. Как только получим информацию, будем говорить о предпринимаемых мерах. По некоторым данным это видео старое, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе ГУВД Бишкека подтвердили эту информацию, отметив что инцидент был зарегистрирован еще 8 февраля.

Примерно в 15.00 часов в УВД Первомайского района Бишкека поступило сообщение, что в туалете юридического факультета КНУ, расположенного по улице Киевская, четверо молодых людей ведут себя неадекватно. На место приехали сотрудники милиции и вызвали для парней "Скорую помощь".

Далее их доставили в Госнаркодиспансер с целью установить, что они употребляли. Согласно результатам освидетельствования, у них не было выявлено в крови ни наркотиков, ни алкоголя. Сами молодые люди рассказали, что попробовали некие таблетки расслабляющего характера, после чего им и стало плохо.

Со стороны правоохранительных органов со студентами проведена разъяснительная работа. Происхождение этих таблеток еще не установлено.