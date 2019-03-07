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Студенты-юристы КНУ рассказали, почему валялись на полу в туалете

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- Оксана Гут
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В Сети появилось видео, на котором молодые парни лежат на полу без сознания в туалетной комнате. Как сообщили очевидцы, это происходило в одном из корпусов Кыргызского Национального университета имени Ж.Баласагына. А герои ролика – студенты юридического факультета. По предварительным данным, такое состояние было вызвано употреблением спайса.

На запрос VB.KG в пресс-службе Министерства образования и науки КР сообщили, что в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

- В министерство пригласили проректора КНУ по воспитательной работе. Как только получим информацию, будем говорить о предпринимаемых мерах. По некоторым данным это видео старое, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе ГУВД Бишкека подтвердили эту информацию, отметив что инцидент был зарегистрирован еще 8 февраля.

Примерно в 15.00 часов в УВД Первомайского района Бишкека поступило сообщение, что в туалете юридического факультета КНУ, расположенного по улице Киевская, четверо молодых людей ведут себя неадекватно. На место приехали сотрудники милиции и вызвали для парней "Скорую помощь".

Далее их доставили в Госнаркодиспансер с целью установить, что они употребляли. Согласно результатам освидетельствования, у них не было выявлено в крови ни наркотиков, ни алкоголя. Сами молодые люди рассказали, что попробовали некие таблетки расслабляющего характера, после чего им и стало плохо.

Со стороны правоохранительных органов со студентами проведена разъяснительная работа. Происхождение этих таблеток еще не установлено.


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URL: https://www.vb.kg/377129
Теги:
вуз, курение, наркотики, студенты, Бишкек, Кыргызстан, воспитание детей, ГУВД, КНУ, Министерство образования
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Комментарии
Штепсель
07.03.2019, 11:35

"у них не было выявлено в крови ни наркотиков, ни алкоголя". Это плохо, значит опять какую-то новую синтетику в город загнали...

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Жалоба модератору
312
07.03.2019, 11:58

Студенты-юристы совсем обнаглели. Это не просто студенты. Это будущие следователи, прокуроры, таможенники и налоговики.И они первыми нарушают закон еще будучи студентами.

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Гражданин
07.03.2019, 12:06

Эти юристы будущие менты, боюсь завтра они наденут погоны, выпьют этих таблеток, переедут на машине на людей и избегут наказания по причине примерения сторон! Это кыргызстан 2019 год 21 век!

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Тунгуч
07.03.2019, 12:13

Борцы с наркотиками: вам на заметку: судя по состоянию парней и анализу...в КР вошли какие то наркотики которые не смогли выявить на границе...надо работать на опережение: здесь кажется кинологи не помогут...

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Фермер
07.03.2019, 12:13

Кошмар! Вот из этих в будущем выберут прокуроров,судей,совбез и т.д. Отчислить их надо было.

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Ghost
07.03.2019, 13:23

Когда еле сдал сессию и приляг отдохнуть, а всякие сброды тебе не дают покоя и снимают на видео

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John
07.03.2019, 14:12

Не таблетки а конфетки. Ырыски

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бишкек
07.03.2019, 14:28

Запал!!! с ними теперь здороваться в за****!!)))

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Talgat Toktobolotov
07.03.2019, 14:32
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

Скорее всего просто коз тийди

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Bishkekman
07.03.2019, 14:59
Карма: +55
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 75
Минусов: 20
Комментариев: 108

Вот они будущие менты и адвокаты. КНУ и так шаражка одна из самых коррумпированных в стране, и так их выпускники ничего не знают, так оказывается они еще и наркоманы. Университет в данном случае должен отчислить этих студентов. Этим они покажут что хоть как-то заботятся о своей репутации. 

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