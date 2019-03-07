Свалка на улицах Кара-Балты образуется из-за "кражи" мусорных контейнеров

После публикации VB.KG "Кара-Балта тонет в мусоре" мэрия города в редакцию выслала ответ, что санитарная очистка проводится ежедневно. Проблема лишь в том, что на территории рынков отсутствуют контейнеры. Но этот вопрос решается.

- Тендер на санитарную очистку города Кара-Балта недавно выиграло ОсОО "Коммунальщик плюс". Оно ежедневно вывозит стихийный мусор и занимается уборкой на муниципальных территориях. Ранее обслуживающая компания по неизвестным нам причинам вывезла муниципальные мусорные контейнера, находящиеся на территории рынков. Сейчас вопрос с контейнерами находится на стадии разбирательства у компетентных органов, - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в муниципалитете, при рассмотрении бюджета Кара-Балты на 2019 год депутаты городского кенеша, в частности коалиция большинства, предусмотрели создание Муниципального Хозрасчетного Предприятия "Универсал". Предполагается, что в ближайшее время оно заработает и будет ежедневно заниматься благоустройством города, саночисткой и другими видами работ.