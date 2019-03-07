Почти 1000 кыргызстанцев станцуют Кара-жорго в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии на верблюжьем фестивале, в рамках которого пройдет этнокультурное мероприятие, команда из Кыргызстана всем составом в количестве 1000 человек готовится продемонстрировать массовый танец, в том числе и "Кара-жорго". Видео репетиции опубликовал на своей странице художник Азамат Джаналиев.

На видеоролике видно, как кыргызстанцы, разбившись по группам, репетируют движения танцев. Голос за кадром восхищается этой картиной и комментирует происходящее.

- Все вышли: и сами спортсмены, и художники, и повара и так далее. При этом нет никаких возрастных и национальных ограничений. Здесь молодежь и старики. Вот это единство! Вы говорите, что кыргызы плохие, но если они объединятся, как сегодня, то этим количеством могут даже завоевать Саудовскую Аравию! Думаете, кыргызы сейчас играют? Нет! Они демонстрируют свою культуру, единство, любовь к родине и природе! Да здравствует народ Кыргызстана! - прокричал он напоследок.

Напомним, ранее журналист одного из кыргызстанских телеканалов опубликовала в социальной сети пост, в котором раскритиковала некультурное поведение кыргызстанцев в ресторане гостиницы.

Позже автор поста сообщила, что с кыргызстанцами была проведена беседа, и они изменили свое поведение в лучшую сторону.

Художник Азамат Джаналиев известен в Кыргызстане по двум поступкам. Первый – в апреле 2018 года он всю ночь простоял на площади Ала-Тоо в Бишкеке с флагом под дождем. Сделал он это после того, как узнал, что шквалистый ветер сорвал огромный флаг на площади.

Второй- в июне того же года он обратился с заявлением в Госкомитет национальной безопасности с просьбой принять меры к бывшему советнику экс-президента Алмазбека Атамбаева Икрамжану Илмиянову, который не заплатил ему обещанных денег за портрет президента Атамбаева. Правда, позже он забрал свое заявление.