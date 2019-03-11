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Депутат назвала геев Кыргызстана "засранцами"

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- Бакыт Стамов
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Депутат Жылдыз Мусабекова предложила людям нетрадиционной сексуальной ориентации Кыргызстана поехать с ней на ее родину в Ат-Баши (село в Нарынской области, - прим. ред.). Об этом народная избранница написала на своей странице в соцсетях.

По ее словам, это даст возможность представителям ЛГБТ узнать силу народа.

"Эти засранцы-геи уже начали учить всех уму разуму. Мол, мы такие умные и культурные. Милые мои, не играйте с огнем! Если вы мужчины, то съездите со мной в Ат-Башы, и тогда все поймете! Попробуйте там учить людей и узнаете тогда силу народа!" – предложила им депутат.

Вместе с тем Мусабекова выразила убежденность, что будущее кыргызов в руках настоящих мужчин - сельских тружеников.

"Именно в руках тех мужчин, которые ежедневно работают на поле, убирают навоз, копают картошку, наше будущее. Вам подобные засранцы нас мырками и колхозом называют, но если дать вам один раз по лицу, сразу начнете скулить! Радуюсь, что у нас есть достойные парни и девушки. Даст бог, пусть геи уйдут туда, откуда пришли!" – добавила депутат парламента.

Напомним, ранее в Бишкеке прошел мирный марш в защиту прав женщин, на котором присутствовали и представители ЛГБТ. В связи с чем акцию сравнили с гей-парадом, а ответственность за его проведение возложили на столичную мэрию.

К слову, Жылдыз Мусабекова не в первый раз дает волю словам и угрожает гражданам Кыргызстана. Ранее она оскандалилась в связи с аудиозаписью, в которой она угрожает журналистке газеты "Алиби" Упель Анаркуловой физической расправой и называет ее "шлюхой". Вместе с тем парламентарий была награждена званием "Заслуженный деятель культуры КР".


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URL: https://www.vb.kg/377164
Теги:
ЛГБТ, Жылдыз Мусабекова, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Мика Мамаев
11.03.2019, 16:03
Карма: +163
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 241
Минусов: 78
Комментариев: 243

Согласен с ней,рад что есть ещё тревомыслящие депутаты,,,,,

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л
11.03.2019, 16:03

Уж не знаю кто хуже мусабекова или геи.

0
Цитировать
Жалоба модератору
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