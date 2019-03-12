Не согласны со штрафом? В ГУОБДД рассказали, куда обращаться

Водители начали получать постановления о нарушениях правил дорожного движения. На сегодняшний день выписано более 4,5 тысяч постановлений, почти все они обработаны, проиндексированы и направлены в отделения "Кыргызпочтасы". Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

- Если водитель не согласен с выписанным штрафом, он может обратиться в отдел по работе с обращениями граждан при Центре мониторинга. Здесь хранятся 15-20 секундные видеозаписи, на которых записан момент нарушения. Водитель вместе с сотрудником могут посмотреть запись, ему объяснят, что он нарушил. Но в случае, если нарушения, действительно, не было, постановление может быть отменено после повторного рассмотрения в Центре мониторинга - пообещали в пресс-службе ГУОБДД.

Отдел по работе с гражданами находится в городе Бишкек по адресу: улица Горького, 20.

Отметим, водитель может оплатить половину от стоимости штрафа в течение 15 дней после получения письменного постановления о нарушении.