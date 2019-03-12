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Не согласны со штрафом? В ГУОБДД рассказали, куда обращаться

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- Екатерина Улитина
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Водители начали получать постановления о нарушениях правил дорожного движения. На сегодняшний день выписано более 4,5 тысяч постановлений, почти все они обработаны, проиндексированы и направлены в отделения "Кыргызпочтасы". Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

- Если водитель не согласен с выписанным штрафом, он может обратиться в отдел по работе с обращениями граждан при Центре мониторинга. Здесь хранятся 15-20 секундные видеозаписи, на которых записан момент нарушения. Водитель вместе с сотрудником могут посмотреть запись, ему объяснят, что он нарушил. Но в случае, если нарушения, действительно, не было, постановление может быть отменено после повторного рассмотрения в Центре мониторинга - пообещали в пресс-службе ГУОБДД.

Отдел по работе с гражданами находится в городе Бишкек по адресу: улица Горького, 20.

Отметим, водитель может оплатить половину от стоимости штрафа в течение 15 дней после получения письменного постановления о нарушении.


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URL: https://www.vb.kg/377173
Теги:
нарушения, ПДД, штраф, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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Комментарии
Студент
12.03.2019, 13:10

В случае, если нарушения не было нужно штрафовать сотрудника.

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предпринематель
12.03.2019, 13:45

Но в случае, если нарушения, действительно, не было, постановление может быть отменено после повторного рассмотрения в Центре мониторинга - пообещали в пресс-службе ГУОБДД.

Кто возместит за потраченное время и средства для этих рассмотрений в Центре мониторинга?

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боб
12.03.2019, 16:08

нужно тогда будет наказывать сотрудников которые оформляют нарушение, ведь для водителей это стресс и потраченное время, будто там в центре ждут водителей и будут показывать им нарушения, там как всегда будет бюрократия, типа очередь и времени нету 

0
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Бишкекчанин
12.03.2019, 16:26

Зачем повторное рассмотрение, опять ходить по кабинетам? Сразу аннулировать штраф на месте. Я представляю, какие толпы людей будут в этом отделе. Тогда никто работать не будет.

0
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Водитель
12.03.2019, 16:27

Студент

В случае, если нарушения не было нужно штрафовать сотрудника.

предпринематель

Но в случае, если нарушения, действительно, не было, постановление может быть отменено после повторного рассмотрения в Центре мониторинга - пообещали в пресс-службе ГУОБДД.

Кто возместит за потраченное время и средства для этих рассмотрений в Центре мониторинга?

Абсолютно согласен! Пускай возмещают в таком случае моральный ущерб. Ни у кого нет ни времени ни желания из за тысячи сомов, тем более с этими пробками, таскаться по судам и тратить драгоценное время. Поэтому, установите определенную сумму в случае ошибки инспектора, выплатить, пускай даже если вычтут с его зарплаты. Когда будешь таскаться по этим судам и доказывать, больше потратишь денег чем сам штраф. 

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