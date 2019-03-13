Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 78.80 - 79.37

В Бишкеке 18-летнюю девушку спасли от самоубийства

380  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке молодая девушка пыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

12 марта примерно в 16.46 часов поступило сообщение о попытке суицида. На место – в Первомайский район по улице М.Ганди – выехала спасательная бригада. Выяснилось, что Ж.Н. 2001 г.р. хотела прыгнуть в БЧКа.

Спасатели совместно с сотрудниками милиции и родственниками девушки обнаружили ее в кустах на берегу канала. Она была передана работникам Скорой помощи.

О причинах попытки самоубийства не сообщается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377189
Теги:
ГУВД, МЧС, молодежь, попытка суицида, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Bishkekman
13.03.2019, 11:21
Карма: +59
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 79
Минусов: 20
Комментариев: 115

Да как обычно - сидела в соцсетях, начиталась как другие девки хвастаются своими айфонами, шмотками, отношениями и внешностью. Вот и впала в депрессию. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  