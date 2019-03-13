В Бишкеке 18-летнюю девушку спасли от самоубийства

В Бишкеке молодая девушка пыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

12 марта примерно в 16.46 часов поступило сообщение о попытке суицида. На место – в Первомайский район по улице М.Ганди – выехала спасательная бригада. Выяснилось, что Ж.Н. 2001 г.р. хотела прыгнуть в БЧКа.

Спасатели совместно с сотрудниками милиции и родственниками девушки обнаружили ее в кустах на берегу канала. Она была передана работникам Скорой помощи.

О причинах попытки самоубийства не сообщается.