В Бишкеке 18-летнюю девушку спасли от самоубийства

Да как обычно - сидела в соцсетях, начиталась как другие девки хвастаются своими айфонами, шмотками, отношениями и внешностью. Вот и впала в депрессию.
В Бишкеке молодая девушка пыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
12 марта примерно в 16.46 часов поступило сообщение о попытке суицида. На место – в Первомайский район по улице М.Ганди – выехала спасательная бригада. Выяснилось, что Ж.Н. 2001 г.р. хотела прыгнуть в БЧКа.
Спасатели совместно с сотрудниками милиции и родственниками девушки обнаружили ее в кустах на берегу канала. Она была передана работникам Скорой помощи.
О причинах попытки самоубийства не сообщается.