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Кыргызско-таджикский пограничный конфликт. Гражданин КР получил ранение

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- Екатерина Улитина
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В приграничном районе Баткенской области произошло столкновение жителей сел Аксай Баткенской области и Мехнатабад Таджикистан. По данным Государственной пограничной службы КР, конфликт начался 12 марта примерно в 15.30 из-за строительства кыргызскими властями объездной дороги Аксай-Тамдык.

На место инцидента прибыли пограничники обеих республик. Примерно в 18.30 жители кыргызского села перекрыли дорогу в Аксай, а таджикистанцы перекрыли дорогу в местности Торт-Кочо.

Вечером, примерно в 20.30, ситуация на приграничной территории обострилась. В результате новой стычки один гражданин КР получил ранение, сгорел один сарай в селе Ортобоз Баткенской области - помещение было подожжено гражданами Таджикистана.

По данным пограничников, сейчас ситуация стабилизировалась. Проводятся переговоры на уровне пограничных представителей, глав областных администраций и руководителей территориальных подразделений правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана.

Дороги в регионе по-прежнему перекрыты.

Представители местных властей, в том числе полномочный представитель правительства в области, его заместители, аким Баткенского района пока недоступны для комментариев.


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URL: https://www.vb.kg/377209
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие, Погранслужба
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Комментарии
Читатель Вечерки
14.03.2019, 10:39

Да перекрыть надо границы с Таджикистаном наглухо. Оттуда только наркотики и поступают.

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Жалоба модератору
Бердиш
14.03.2019, 11:48

Хорошо что ситуация стабилизировалась, такое время ни кому это не принесет выгоды.  

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иля
14.03.2019, 12:31

Ложная информация росто СМИ делают из мухи слана

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Гена
14.03.2019, 12:42

Вот поэтому вторая база на юге нам нужна. Вообще вооруженным структурам должны уделять большой бюджет.

0
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Опа
14.03.2019, 14:12

Таджики добрый народ, должны договориться полюбовно

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