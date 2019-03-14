Кыргызско-таджикский пограничный конфликт. Гражданин КР получил ранение

В приграничном районе Баткенской области произошло столкновение жителей сел Аксай Баткенской области и Мехнатабад Таджикистан. По данным Государственной пограничной службы КР, конфликт начался 12 марта примерно в 15.30 из-за строительства кыргызскими властями объездной дороги Аксай-Тамдык.

На место инцидента прибыли пограничники обеих республик. Примерно в 18.30 жители кыргызского села перекрыли дорогу в Аксай, а таджикистанцы перекрыли дорогу в местности Торт-Кочо.

Вечером, примерно в 20.30, ситуация на приграничной территории обострилась. В результате новой стычки один гражданин КР получил ранение, сгорел один сарай в селе Ортобоз Баткенской области - помещение было подожжено гражданами Таджикистана.

По данным пограничников, сейчас ситуация стабилизировалась. Проводятся переговоры на уровне пограничных представителей, глав областных администраций и руководителей территориальных подразделений правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана.

Дороги в регионе по-прежнему перекрыты.

Представители местных властей, в том числе полномочный представитель правительства в области, его заместители, аким Баткенского района пока недоступны для комментариев.