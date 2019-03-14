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От ЛГБТ до иностранных агентов. Должны ли власти контролировать НПО?

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- Екатерина Улитина
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Обсуждение в Жогорку Кенеше гей парада, который по мнению некоторых депутатов прошел в Бишкеке 8 марта, привел к обсуждению другой темы – необходимости контролировать НПО.

С инициативой выступил заместитель председателя ГКНБ Орозбек Опумбаев. Отвечая на вопросы депутатов он сказал, что сегодня самая необходимая вещь - это принять закон по НПО, как в России.

- Самая главная проблема –что финансирование идет бесконтрольно. В особенности, на ЛГБТ. Сколько денег поступает? Кому адресуются? Какие проводятся акции? Если мы примем этот закон, у нас будет контроль. Мы узнаем, какая международная организация лоббирует это действие, какие иностранцы будут приезжать сюда, как мы можем противостоять этому, - сказал он.

Отметим, закон об иностранных агентах был вынесен на голосование в ЖК во время работы прошлого созыва. Однако депутаты его отклонили. Теперь же многие вновь задумываются о необходимости вернуться к этой инициативе. Депутат Исхак Масалиев в комментарии VB.KG заявил, что всегда поддерживал этот закон.

- Не надо путать иностранных агентов со шпионами. Никто не собирается за ними следить или в чем-то обвинять. Но насаждение в Кыргызстане нетрадиционной для нас культуры – это недопустимо. По крайней мере мы можем спросить, кто эти люди, откуда берут деньги, и какие мероприятия проводят с теми же представителями ЛГБТ. Ведь им никто не запрещает заниматься любой деятельностью. Пожалуйста, любите друг друга. Запритесь у себя в комнате. Только соседям не мешайте. Что касается организаций, то речь идет лишь о предоставлении отчетности. Если у нас работает 16 тысяч неправительственных организаций, почему мы не можем знать, чем они занимаются? - сказал Исхак Масалиев.

Его коллега Дастан Бекешев считает, что главная проблема закона об иностранных агентах, что даже если он будет принят, его сложно администрировать и исполнять.

- У ГКНБ есть другие важные проблемы: шпионаж, контршпионаж, терроризм, экстремизм. Конечно, в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом они должны контролировать финансовые потоки, но для этого есть Финразведка. Кроме того, закон о легализации доходов дает возможность контролировать неправительственные организации, - сказал Дастан Бекешев.

Напомним, 8 марта в Бишкеке прошел марш за права женщин. Несколько участников пришли на мероприятие с символикой ЛГБТ-движения. Их фотографии быстро распространились в социальных сетях. Некоторые активисты и депутаты заявили, что в Кыргызстане прошел первый гей парад. Это событие обсудили и дали негативную оценку на заседании Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/377211
Теги:
ГКНБ, Дастан Бекешев, Исхак Масалиев, НПО, ЛГБТ, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Орозбек Опумбаев
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Комментарии
Читатель Вечерки
14.03.2019, 13:05

Этим депутатам-жепжутатам надо бы сначала с коррупцией разобраться, а потом вякать про людей нетрадиционной ориентации. Чиновник-коррупционер с десятком любовниц почему-то  депутатов не волнует, а вот к бедным гомикам прямо прицепились аки бешеные .

Вместо реальной работы жепжутаты занимаются популизмом.

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Нпо
14.03.2019, 13:24

Закон нужно принять, эти нпо расплодились как грибы и качают деньги с запада, срать они хотели на права этих геев и т.д.

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Гражданин
14.03.2019, 13:32

Сша выделяют на 2020 год 661 млн $ на противодействие россии в центральной азии. Думаю в след году что то будет у нас какие то события

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лиля
14.03.2019, 14:05

Надо открыть зону для ЛГБТ что бы они там могли друг с друшками делать что хотят но не выхадить не наступать на приличные земли

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Кент
14.03.2019, 14:08

да обязательно! Все не стандартные случаи выходит именно с НПО. Жестко надо контролировать, это все влияет на безопасность страны, наци

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32
14.03.2019, 14:25

Во всех грехах КР обвиняют НПО, а сами власти что делают для решения насущных проблем граждан, абсолютно ноль реакций 

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просто
14.03.2019, 14:36

Не будем врать, нпошки получают свои деньги за нестабильное положение дел в стране, а в свою очередь власть получает гранты и кредиты, чтоб не трогали их сильно, если бы не платили, то просто этих нпошек в стране не было бы! 

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За НПО
14.03.2019, 15:09

НПО существуют в качестве противовеса коррумпированной и проворовавшейся власти. Без НПО страна уже давно превратилась бы в концлагерь.

Да, какие-то из них подают голос в защиту ЛГБТ.  Но они точно так же подают голос и  в защиту прав женщин, защиту прав заключённых, защиту детей, защиту ЛОВЗ, в защиту всех граждан, права которых ущемляются.

Понятно, что такие НПО не устраивают власть, которая не хотела бы огласки своих незаконных действий.

Поэтому все голоса, раздающиеся против НПО, это голоса власть имущих и их окружения - воров и коррупционеров.

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