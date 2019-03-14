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МВД КР: Насилие, как зараза, передается от семьи к семье

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- Оксана Гут
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Сегодня, 14 марта, состоялась церемония открытия первого Центра помощи семье и детям в Чуйской области. В нем граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить бесплатную правовую, психологическую и социальную помощь.

В мероприятии открытия участвовали представители профильных министерств, прокуратуры, аппарата Омбудсмена, общественных фондов и депутаты местных кенешей. Были приглашены и депутаты Жогорку Кенеша, но никто из них не почтил его своим присутствием.

Открытие центра стало возможным благодаря поддержке международных доноров, впрочем, как и обычно. Хотя этот проект является реализацией государственной политики по защите детей на местном уровне.

- Да, это доноры, спонсоры помогают нам, но они не могут делать 100%-ую работу. Местные органы власти должны взять на себя часть ответственности: по штатным единицам, по оплате коммунальных услуг и прочего. Потому что такие центры, как доказала практика, нужны нашему государству. Факты семейного насилия говорят за себя. А сколько несовершеннолетних находится в конфликте с законом, многие содержатся в ИВС. Им, чтобы реабилитироваться, нужна помощь специалистов, - отметила заместитель министра труда и соцразвития Ализа Солтонбекова.

Центру помощи Чуйской области помещение помогали искать сразу два местных кенеша Крупского и Сокулукского айыл окмоту. Из местных бюджетов на проект был выделен один миллион сомов. В результате долгих переговоров районное управление соцзащиты передало первый этаж своего здания. В них сделали ремонт, обставили комнаты всем необходимым. Здесь жертвы домашнего насилия будут находиться только днем, для проживания они не предназначены. Потому что главная цель проекта, как говорит глава ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова, не разлучать семьи, а помогать им исправиться.

- Только в семейном окружении дети смогут получить полноценное и гармоничное развитие. Ни один детский дом или интернат не смогут создать условия для получения индивидуального подхода. Ребенок в семье должен расти в атмосфере поддержки, понимания и любви. В Центре родители смогут повысить функциональную грамотность по позитивному воспитанию и уходу за детьми. А дети пройдут обучение по защите своих прав от насилия и жестокого обращения, - пояснила Турдубекова.

Акцент на профилактике семейного насилия сделал и начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД КР Азамат Абдрахманов.

- Насилие, как зараза, передается от семьи к семье. Поэтому мы должны заниматься профилактикой, корректировать поведение агрессоров, давать рекомендации, как выходить из трудных жизненных ситуаций. Нужно признать, что большинство женщин и детей скрывают, что подвергаются разного рода насилия в семье. А когда такие Центры будут доступны всем, они смогут посещать их, делиться переживаниями, получать помощь. Мы сможем вовремя реагировать и не допускать тяжелых ситуаций, - высказался Абдрахманов.

Он также добавил, что министерство внутренних дел намерено поднимать инициативу по открытию подобных Центров помощи во всех районах страны. Их, к слову, 54.

Пока последние несколько лет было реализовано лишь шесть таких проектов, к примеру, в Караколе, Бишкеке, Оше.

Центр помощи семье и детям расположен в селе Сокулук, на улице Калинина, 69А. В Сокулукском районе, по данным органов местной власти, зарегистрировано свыше 70 несовершеннолетних из неблагополучных семей.


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URL: https://www.vb.kg/377217
Теги:
МВД, Министерство социального развития, несовершеннолетние, омбудсмен, права человека, правительство, семейное насилие, Чуйская область, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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